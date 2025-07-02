В Минкультуры состоялся питчинг недебютных документальных проектов

Всего экспертам были представлены 63 фильма

2 июля в Министерстве культуры прошла очная защита проектов неигровых недебютных полнометражных фильмов. Всего экспертам были представлены 63 проекта, и БК расскажет о некоторых из них.

«Кинокомпания Э» представила документальный фильм-мюзикл НАШ НИХОНБАСИ. Главным героем картины станет танцор балета Кохей Фукуда. Сейчас он служит в Новосибирском оперном театре и очень любит русскую культуру. Его главная мечта – организовать в Токио масштабный фестиваль русского балета. В проекте также примут участие священник Николай Оно и певица Нацуки Сугавара, которая поет русские песни на японском языке. По словам создателей, у обоих также есть большая фэн-база. Режиссером картины выступает Элла Тухарели, автором – Валентина Лебедева, а продюсером – Камила Макарова. Формат мюзикла подразумевает, что между реально снятыми эпизодами будут идти поставленные хореографом танцевальные номера – это поможет рассказать историю фильма пластически.

МИТТА. КИНО МЕЖДУ АДОМ И РАЕМ («Русские исторические медиа») – это фильм-портрет режиссера Александра Митты, который даст зрителю возможность стать современником больших личностей, а также узнать секреты мастерства. Автором сценария и режиссером картины выступает сын постановщика Евгений Митта, на протяжении многих лет собиравший материал для проекта. По его словам, это очень личное кино, которое не только расскажет о карьере Митты, но и подытожит отношения между отцом и сыном. Продюсер Георгий Лордкипанидзе, в свою очередь, отметил, что название не просто так отсылает к известной книге за авторством постановщика: неигровая лента станет не только своеобразным учебником сценарного и режиссерского мастерства, но и учебником жизни. Партнерами проекта выступают «Централ Партнершип», онлайн-кинотеатр Premier и телеканал ТВ-3.

ТПО «СДФ» рассказал на питчинге о документальной ленте ВЛАДИМИР ЖИРИНОВСКИЙ, которая будет сделана совместно с Фондом покойного политика. Режиссером выступает Алексей Тельнов. По словам дочери Жириновского и главы фонда Анастасии Боцан-Харченко, картина покажет Владимира Вольфовича глазами других людей – его одноклассников, сторонников и оппонентов, а также персонала, который годами обслуживал его быт. Для проекта Фонд Жириновского предоставит не только консультационную поддержку и помощь в поиске спикеров, но и раритетные архивные материалы, которые нигде ранее не публиковались.

Продюсерский центр Киностудии им. М. Горького представил ленту ГРИБНОЕ ЦАРСТВО, рассказывающую о том, как грибы оказались в центре многих сфер жизни человечества. Ключевой сюжетной линией проекта станет противостояние Уральского федерального института и Тихоокеанского института биоорганической химии, которые исследуют возможности грибов в борьбе с онкологическими заболеваниями. Помимо этого, через личные истории ученых будет раскрыт потенциал грибов как «проводников» к новому способу мышления. Режиссером картины выступает Константин Райх.

Еще одним проектом Продюсерского центра Киностудии им. М. Горького стала лента СЕВЕРНЫЙ ОГОНЬ. Основная драматургия проекта строится вокруг одного из героев – Егора Панина, который почти обездвижен из-за смертельной болезни. Однако, несмотря на мышечную дистрофию Дюшенна, он отправляется в рискованное путешествие, чтобы исполнить свою детскую мечту – увидеть северное сияние. В этом ему поможет другой персонаж картины – Виталий Истомин, молчаливый железнодорожник, который видел сияние сотни раз. Сценаристом и креативным продюсером картины выступает Наталья Реброва, а режиссером – Алексей Кобылков.

Компания «Волшебная гора» представила на суд экспертов научпоп ЧЕРНОВИКИ БОГА, повествующий о молодых ученых, которые исследуют подводную Арктику. В картине примет участие Александр Семенов – морской биолог, начальник водолазной службы Беломорской биологической станции МГУ и известный подводный фотограф. По словам режиссера и продюсера Дарьи Хреновой, этот проект отвечает всем запросам и приоритетам времени. Поддержку картине обеспечит Мурманский морской биологический институт.

Документальный фильм ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЬ (Документальный дом «Первое кино») расскажет о столкновении художника, которому есть что сказать, и города, который имеет полное право его не слышать. Режиссер Артем Гряник (МОЙ ДРУГ СЕГА, «Белые вороны») отметил, что он раньше никогда не задумывался о том, почему какие-то города попадают на открытки или банкноты, а другие – навсегда остаются забытыми. Что же делает город примечательным? В центре повествования окажутся современные художники-монументалисты, которые отправляются в путешествие по моногородам России, чтобы нарисовать муралы. Именно они могут стать чуть ли не единственной достопримечательностью этих городов, но хотят ли этого сами жители? По словам постановщика, это история о попытке наладить диалог там, где архаичность выдает себя за добродетель. Продюсерами ленты выступают Евгений Григорьев и Наталья Фролова.

Киностудия «СТАЯ.ДОК» представила ленту КАМНЕМ ПО ВОЛНАМ. Это история взросления мальчика-чукчи, которому, чтобы стать мужчиной и жениться, предстоит пройти инициацию – свою первую охоту на кита. В это же самое время на земле береговых чукч достраивают завод по переработке морского зверя. Как теперь сложится жизнь тысячелетнего промысла? Режиссерами картины выступят Никита Сташкевич и Иван Власов. Предварительно планируется ограниченный кинопрокатный релиз фильма и дебют в онлайн-кинотеатрах.

Документальный фильм Николая Изволова В ПОГОНЕ ЗА КИНОПОЕЗДОМ («Рой Продакшн») – это гибрид между детективом и историческим путешествием. Лента расскажет об удивительной истории находки молодым Изволовым фильмов легендарного Кинопоезда «Союзкино» Александра Медведкина и том, как эта находка привела к созданию культовой французской документальной ленты ПОСЛЕДНИЙ БОЛЬШЕВИК Криса Маркера. По словам режиссера, это не только личное путешествие сквозь историю, но и воскрешение важных для современности вещей. Продюсером картины выступает Юлия Тимофеева.

«Продюсерский центр Дмитрия Клепацкого» рассказал о документальном проекте ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ, который, как можно догадаться из названия, связан с Андреем Тарковским. По словам режиссера Андрея Тарковского-младшего, ему хотелось бы через аудиоверсии лекций его отца проанализировать сегодняшнее восприятие творчества Тарковского, особенно – молодым поколением, в чьих руках находится будущее кинематографа. Продюсер Дмитрий Клепацкий добавил, что речь идет о более чем 130 часах ранее неопубликованных записей Тарковского – серии лекций постановщика для студентов Высших режиссерских курсов в Москве в 1977 и 1981 годах. Он заметил, что в сети есть брюшюра, основанная на данных материалах, но это всего лишь 5% реального материала. Комментариями к лекциям станут интервью с их непосредственными слушателями – тогда еще начинающими режиссерами Константином Лопушанским, Владимиром Хотиненко, а также с почитателями творчества мастера.

Документальный фильм-портрет НАСТЯ И КИТ («Кинокомпания Друг Друга») расскажет о морском биологе Насте Кунице, которая пытается спасти кита, запутавшегося в рыболовных сетях несмотря на то, что подобные операции редко заканчиваются успехом. Однако, чем больше она борется за жизнь кита, тем сильнее становится ясно – распутывать нужно собственную жизнь и перестать разрываться между семьей и любимым делом. Режиссером картины выступает Мария Барсукова, а продюсерами – Сергей Корнихин, Дарья Курова и Дарья Сафронова. Создатели отмечают, что проект должен привлечь внимание молодежи к научным специальностями, а также к бережному отношению к окружающей среде. Помимо архивных кадров, в картине будут использоваться анимационные вставки – они должны наглядно показать проблемы китов и других исчезающих видов. Партнерами проекта выступают «НМГ Студия» и онлайн-кинотеатр Wink.