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KION рассказал о новинках июля

Автор: БК

1 июля 2025

«Театральная зона», «Олень», «Самозванцы» и многое другое

Одна из июльских новинок, которая уже появилась в онлайн-кинотеатре KION – культурно-воспитательная комедия «Театральная зона». Главные роли в сериале о том, как бывший театральный режиссер ставит пьесу Шекспира в тюрьме, исполнили Борис Дергачев, Никита Кологривый, Семен Молоканов, Омар Алибутаев, Олег Верещагин и Виталий Хаев.

Также зрителей стриминга ждет драма САМОЗВАНЦЫ, комедия ОЛЕНЬ и другие лицензионные проекты.

Уже на сервисе:

«Театральная зона» (комедия, реж. Ашот Кещян)
Режиссёр ТЮЗа устраивает поистине огненную премьеру… и попадает в тюрьму за поджог театра. Единственный способ выйти досрочно — поставить «Ромео и Джульетту», собрав труппу из заключённых и охранников. Непримиримая вражда двух кланов превращает репетиции в абсурдные стычки, а сцену — в поле сражения. К тому же, Шекспир дарит шанс на свободу не только режиссеру, но и новоявленным актерам, которые под шумок планируют побег.

Со 2 июля:

САМОЗВАНЦЫ (драма, реж. Мария Рейзен)
Октябрь 1993 года. Влюблённая пара пытается разобраться в обстоятельствах смерти знаменитого режиссера и спасти его последний фильм, однако они оказываются в центре исторических событий.

С 3 июля:

ОЛЕНЬ (комедия, реж. Михаил Соловьев)
Андрей — дамский угодник, привыкший использовать женщин. Его жизнь неожиданно меняется после встречи с неординарной девушкой Настей, с которой он проводит случайную ночь. Она оказывается внучкой настоящей ведьмы. Бабуля Насти решает проучить негодяя, который, по ее мнению, обидел внучку и награждает ловеласа рогами. Единственный способ для Андрея избавиться от этого ветвистого украшения — настоящая взаимная любовь.

С 24 июля:

НАСТОЯЩИЕ ДЕТЕКТИВЫ (комедийный детектив, реж. Дункан Скайлз)
Саймон Макнэлли выходит из психиатрической больницы, в которой находился последние 10 лет. Парень тщетно пытается найти работу и начать жизнь с чистого листа, но страдает от постоянных приступов и галлюцинаций и принимает лекарства. Однажды Саймон становится свидетелем похищения девушки, но в полиции ему не верят, а из-за приступа он не может описать внешность похитителя. Заручившись поддержкой соседа Эда Дирмана, охранника кампуса на пенсии, он решает самостоятельно найти и спасти девушку.

С 29 июля:

БОЛЬШЕ НИ ОДНОЙ (драмеди, реж. Маркус Голлер)
Нетрезвый Марк ведет машину, когда его останавливает полиция. В результате он лишается водительских прав и должен пройти медико-психологическую экспертизу. Марк начинает посещать курсы по борьбе с зависимостью. Там он встречает Хелену, вместе с которой пытается избавиться от пагубной привычки, но на каждом шагу их подстерегают соблазны.

Фото: кадр из сериала «Театральная зона»

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