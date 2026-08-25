«ON Медиа» подвел итоги за второй квартал 2026 года

Аудитория онлайн-кинотеатра «КИОН» достигла 15,9 млн пользователей

Холдинг «ON Медиа», управляющий развлекательными бизнесами группы МТС, опубликовал финансовые и операционные результаты деятельности за второй квартал 2026 года.

Консолидированная выручка медиавертикали в апреле – июне выросла на 12,6% год к году и составила 6,9 млрд рублей.

Аудитория онлайн-кинотеатра «КИОН» во всех четырех средах – OTT, кабельном, спутниковом и IPTV – достигла 15,9 млн пользователей (+1 млн год к году). Количество активных подписчиков, пользующихся платформой не менее полугода, в свою очередь, выросло во втором квартале на 14% год к год. Самыми заметными проектами линейки оригинальных проектов в апреле – июне стали криминальная драма «Приговор», детектив «Отпечатки», а также фильмы СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ и КОММЕРСАНТ.

В бизнес-вертикали офлайн-развлечений, объединяющей Ticketland и Ticketscloud, общая стоимость проданных во втором квартале билетов составила 7,9 млрд рублей. Продажи билетов в кино, которые были запущены на Ticketland в декабре 2024 года, выросли по итогам квартала на 33%.