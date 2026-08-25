top banner

«ON Медиа» подвел итоги за второй квартал 2026 года

Автор: БК

25 августа 2026

Аудитория онлайн-кинотеатра «КИОН» достигла 15,9 млн пользователей

Холдинг «ON Медиа», управляющий развлекательными бизнесами группы МТС, опубликовал финансовые и операционные результаты деятельности за второй квартал 2026 года.

Консолидированная выручка медиавертикали в апреле – июне выросла на 12,6% год к году и составила 6,9 млрд рублей.

Аудитория онлайн-кинотеатра «КИОН» во всех четырех средах – OTT, кабельном, спутниковом и IPTV – достигла 15,9 млн пользователей (+1 млн год к году). Количество активных подписчиков, пользующихся платформой не менее полугода, в свою очередь, выросло во втором квартале на 14% год к год. Самыми заметными проектами линейки оригинальных проектов в апреле – июне стали криминальная драма «Приговор», детектив «Отпечатки», а также фильмы СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ и КОММЕРСАНТ.

В бизнес-вертикали офлайн-развлечений, объединяющей Ticketland и Ticketscloud, общая стоимость проданных во втором квартале билетов составила 7,9 млрд рублей. Продажи билетов в кино, которые были запущены на Ticketland в декабре 2024 года, выросли по итогам квартала на 33%.

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Предварительная касса четверга: пиратский релиз нового «Человека-паука» уверенно возглавил чарт
Подробнее
Международная касса: новый «Человек-паук» стал шестым самым кассовым фильмом всех времен
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Человек-паук: Новый день» ожидаемо занял первую строчку
Подробнее
«Одиссея» стала самым кассовым фильмом в истории со взрослым рейтингом R
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 20-23 августа
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 17–23 августа 2026 года
Подробнее
Ирина Мастусова возглавила комиссию по кино и анимации общественного совета при Минкультуры
Подробнее
«Амедиатека» выступит сопродюсером сериала «Министерство времени» от BBC и A24
Подробнее
Официальная касса России: последний богатырь Майкл
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 27–30 августа
Подробнее
Выручка российских онлайн-кинотеатров за первое полугодие 2026 года выросла до 99,5 млрд рублей
Подробнее
Касса четверга: пиратские релизы лидируют вторую неделю подряд
Подробнее
ИИ-фильмы Алекса Пройаса и Роджера Эвери выйдут в широкий американский прокат
Подробнее
Международный кинофестиваль «Короче-2026»: фоторепортаж с церемонии открытия
Подробнее
В Калининграде открылся XIV фестиваль «Короче»
Подробнее
Над пропастью и в холоде: итоги российского онлайн-проката за июль
Подробнее
Предпродажи уикенда: вперед пока вырвались «Большая арка» и «Параллельные истории»
Подробнее
Фестиваль российского кино пройдет в пяти городах Китая
Подробнее
Владимир Хотиненко назначен ректором Высших курсов сценаристов и режиссеров
Подробнее
В Москве прошла премьера сериала «ОПГ»
Подробнее

Новости по теме

Андрей Иванов назначен руководителем по продукту и технологиям кластера КИОН
Подробнее
КИОН рассказал о новинках августа
Подробнее
Алексей Иванов стал вице-президентом «ON Медиа»
Подробнее
КИОН рассказал о новинках июля
Подробнее
Холдинг «ON Медиа» запускает программу поддержки студентов ВГИК
Подробнее