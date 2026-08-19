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Аналитика


Предпродажи уикенда: вперед пока вырвались «Большая арка» и «Параллельные истории»

Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов на первый уикенд по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим сатирическую комедию ЖЕРТВА ОБСТОЯТЕЛЬСТВ (VLG), боевик МОТОР СИТИ (CAO), а также каннские премьеры БОЛЬШАЯ АРКА (COOL) и ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ (EXP). 

По уровню предпродаж среди новинок вперед вырвались две фестивальные драмы. Картина о жизни и работе легендарного архитектора Йохана Отто фон Спреккельсена БОЛЬШАЯ АРКА предварительно заработала 421,8 тысяч рублей. Это меньше, чем было у ленты ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ  (633,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 10,2 млн), но больше показателей байопиков КОШАЧЬИ МИРЫ ЛУИСА УЙЭНА (318,2 тысячи рублей, стартовые сборы – 8,6 млн) и ЭЙФЕЛЬ (139,4 тысячи рублей, стартовые сборы – 5,6 млн).

В свою очередь, новая работа Асгара Фархади ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ отметилась на старте результатом 417,1 тысяча рублей (с учетом сеансов с субтитрами). Новинка немного опередила АНАТОМИЮ ПАДЕНИЯ (394,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 10,1 млн), но уступила ТРЕУГОЛЬНИКУ ПЕЧАЛИ (814,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 15,1 млн).

Фильм   

Уровень предпродаж
(тыс рублей)
ТРЕУГОЛЬНИК ПЕЧАЛИ 814,9
ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ 633,7
БОЛЬШАЯ АРКА 421,8
ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ 417,1
АНАТОМИЯ ПАДЕНИЯ 394,6
КОШАЧЬИ МИРЫ ЛУИСА УЙЭНА 318,2
ЭЙФЕЛЬ 139,4

У сатирической ленты ЖЕРТВА ОБСТОЯТЕЛЬСТВ на момент публикации некорректно отображаются данные за первый уикенд на сеансы в дубляже. Из-за этого данные новинки пока не станем сравнивать с показателями недавно выходивших референсов НАСЛЕДНИК и КОДЕКС ДАНТЕ. На показы с субтитрами предпродажи ленты составили 142,7 тысяч рублей. Это ставит новинку ниже картин ГРАБИТЕЛЬ С КРЫШИ (424,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 30,8 млн), АФЕРА ПО-ГОЛЛИВУДСКИ (196,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 30,7 млн) и ВАЛЬДО (169,1 тысяча рублей, стартовые сборы – 19,9 млн). 

Фильм   

Уровень предпродаж
(тыс рублей)
ГРАБИТЕЛЬ С КРЫШИ 424,6
АФЕРА ПО-ГОЛЛИВУДСКИ 196,5
ВАЛЬДО 169,1
ЖЕРТВА ОБСТОЯТЕЛЬСТВ 142,7

Ретро-экшн МОТОР СИТИ предварительно освоил 75,3 тысячи рублей. Новинка уступила остросюжетным проектам МАНКИМЭН (305,4 тысячи рублей, стартовые сборы – 15,1 млн), НОРМАЛ (256,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 16,5 млн), НЕМАЯ ЯРОСТЬ (146,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 13,1 млн) и РЕЙС НАВЫЛЕТ (117,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 13,4 млн).

Фильм   

Уровень предпродаж
(тысяч рублей)
МАНКИМЭН 305,4
НОРМАЛ 256,7
НЕМАЯ ЯРОСТЬ 146,9
РЕЙС НАВЫЛЕТ 117,9
МОТОР СИТИ 75,3

Фото: кадр из фильма БОЛЬШАЯ АРКА

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19.08.2026 Автор: Никита Никитин

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