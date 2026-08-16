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Предварительная касса уикенда №33 13.08 - 16.08.2026


Касса России: пиратские релизы во главе с «Одиссей» на вершине

Триллер «Крушение рейса» начал прокат с четвертого места

Фильм Дистри
бьютор		 Неделя К/т Касса
уикенда		 Наработка
на к/т		 Изменение
%		 Общая касса
на 16.08.2026
1
ОДИССЕЯ 1
Odyssey
 - 3 1 201 731 445
$2 430 499		 201 731 445
$2 430 499		 -9,2% 687 921 491
$8 668 366
2 AK 2 2192 192 747 519
$2 322 259		 87 932
$1 059		 -21,5% 552 014 425
$6 820 887
3 VLG 2 2105 61 831 095
$744 953		 29 373
$354		 -17,5% 172 753 283
$2 134 601
4 CAO 1 1232 26 606 742
$320 563		 21 596
$260		 - 26 606 742
$320 563
5
МАЙКЛ
Michael
 VLG 12 477 23 846 584
$287 308		 49 993
$602		 -13,7% 2 271 640 930
$32 040 070
6 CP 5 503 12 700 000
$153 012		 25 249
$304		 -23,9% 372 600 000
$4 779 374
7 CP 10 302 12 700 000
$153 012		 42 053
$507		 -11,6% 1 172 900 000
$16 337 930
8 AK 1 626 9 924 820
$119 576		 15 854
$191		 - 9 924 820
$119 576
9
ДЕМОНОЛОГ
Never After Dark
 EXP 1 598 8 214 183
$98 966		 13 736
$165		 - 8 488 476
$102 271
10 EXP 13 180 7 855 658
$94 646		 43 643
$526		 -11,9% 520 868 734
$7 341 349
  ИТОГО TOP-10:   558 158 046
$6 724 796		  

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 83 руб.
* comScore
1 Разница между валовы

Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

Смотрите также:

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расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:


- - -
AK - Атмосфера Кино
ARM - Arna Media
CAO - Каро Премьер
CIPA - Cinema Park Distribution
CP - Централ Партнершип
CPF - Capella Film
EXP - Экспонента Фильм
KNLG - Кинологистика
KNM -
PRD - Парадиз
PVZGL - Про:взгляд
RSP - Ray of Sun Pictures
TNL - TenLetters
UNID - U Films
VLG - Вольга
VRT - Vereteno
WP - Уорлд Пикчерз

17.08.2026 Автор: БК