Касса России: пиратские релизы во главе с «Одиссей» на вершине

Триллер «Крушение рейса» начал прокат с четвертого места

№ Фильм Дистри

бьютор Неделя К/т Касса

уикенда Наработка

на к/т Изменение

% Общая касса

на 16.08.2026 1 ОДИССЕЯ 1

Odyssey - 3 1 201 731 445

$2 430 499 201 731 445

$2 430 499 -9,2% 687 921 491

$8 668 366 2 ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ. КОЛОБОК

AK 2 2192 192 747 519

$2 322 259 87 932

$1 059 -21,5% 552 014 425

$6 820 887 3 СМЕШАРИКИ СКВОЗЬ ВСЕЛЕННЫЕ

VLG 2 2105 61 831 095

$744 953 29 373

$354 -17,5% 172 753 283

$2 134 601 4 КРУШЕНИЕ РЕЙСА

Deep Water CAO 1 1232 26 606 742

$320 563 21 596

$260 - 26 606 742

$320 563 5 МАЙКЛ

Michael VLG 12 477 23 846 584

$287 308 49 993

$602 -13,7% 2 271 640 930

$32 040 070 6 НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ 2

CP 5 503 12 700 000

$153 012 25 249

$304 -23,9% 372 600 000

$4 779 374 7 ХОЛОП 3

CP 10 302 12 700 000

$153 012 42 053

$507 -11,6% 1 172 900 000

$16 337 930 8 ВО ВЛАСТИ СТРАХА

Above and Below AK 1 626 9 924 820

$119 576 15 854

$191 - 9 924 820

$119 576 9 ДЕМОНОЛОГ

Never After Dark EXP 1 598 8 214 183

$98 966 13 736

$165 - 8 488 476

$102 271 10 ОБСЕССИЯ

Obsession EXP 13 180 7 855 658

$94 646 43 643

$526 -11,9% 520 868 734

$7 341 349 ИТОГО TOP-10: 558 158 046

$6 724 796

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 83 руб.

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1 Разница между валовы



Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

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