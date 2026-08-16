Касса России: пиратские релизы во главе с «Одиссей» на вершине
Триллер «Крушение рейса» начал прокат с четвертого места
|№
|Фильм
|Дистри
бьютор
|Неделя
|К/т
|Касса
уикенда
|Наработка
на к/т
|Изменение
%
|Общая касса
на 16.08.2026
|1
|
ОДИССЕЯ 1
Odyssey
|-
|3
|1
|201 731 445
$2 430 499
|201 731 445
$2 430 499
|-9,2%
|687 921 491
$8 668 366
|2
|AK
|2
|2192
|192 747 519
$2 322 259
|87 932
$1 059
|-21,5%
|552 014 425
$6 820 887
|3
|VLG
|2
|2105
|61 831 095
$744 953
|29 373
$354
|-17,5%
|172 753 283
$2 134 601
|4
|
КРУШЕНИЕ РЕЙСА
Deep Water
|CAO
|1
|1232
|26 606 742
$320 563
|21 596
$260
|-
|26 606 742
$320 563
|5
|
МАЙКЛ
Michael
|VLG
|12
|477
|23 846 584
$287 308
|49 993
$602
|-13,7%
|2 271 640 930
$32 040 070
|6
|CP
|5
|503
|12 700 000
$153 012
|25 249
$304
|-23,9%
|372 600 000
$4 779 374
|7
|CP
|10
|302
|12 700 000
$153 012
|42 053
$507
|-11,6%
|1 172 900 000
$16 337 930
|8
|
ВО ВЛАСТИ СТРАХА
Above and Below
|AK
|1
|626
|9 924 820
$119 576
|15 854
$191
|-
|9 924 820
$119 576
|9
|
ДЕМОНОЛОГ
Never After Dark
|EXP
|1
|598
|8 214 183
$98 966
|13 736
$165
|-
|8 488 476
$102 271
|10
|
ОБСЕССИЯ
Obsession
|EXP
|13
|180
|7 855 658
$94 646
|43 643
$526
|-11,9%
|520 868 734
$7 341 349
|ИТОГО TOP-10:
|558 158 046
$6 724 796
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 83 руб.
* comScore
1 Разница между валовы
Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.
Смотрите также:
Касса России: «Последний богатырь. Колобок» оказался на вершине (Предварительные сборы уикенда 06.08.2026)
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расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
- - - -
- AK - Атмосфера Кино
- ARM - Arna Media
- CAO - Каро Премьер
- CIPA - Cinema Park Distribution
- CP - Централ Партнершип
- CPF - Capella Film
- EXP - Экспонента Фильм
- KNLG - Кинологистика
- KNM -
- PRD - Парадиз
- PVZGL - Про:взгляд
- RSP - Ray of Sun Pictures
- TNL - TenLetters
- UNID - U Films
- VLG - Вольга
- VRT - Vereteno
- WP - Уорлд Пикчерз
17.08.2026 Автор: БК