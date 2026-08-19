Официальная касса России: последний богатырь Майкл

Пиратская ОДИССЕЯ после недельного перерыва снова возглавила прокат. Разница между валовым бокс-офисом по итогам уикенда в статистике ЕАИС и общей кассой фильмов, по которым у нас имеются подтвержденные данные от дистрибьюторов, на прошедшем уикенде составила 230 млн рублей. Эту сумму БК определяет как примерные сборы пиратских релизов, основным из которых стал пеплум Кристофера Нолана. В сравнении с прошлой неделей прибыль неофициального проката выросла на 3,6%.

ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ. КОЛОБОК установил новый рекорд летнего проката, продемонстрировав мягкое падение на 21,5% и собрав за второй уикенд 193 млн рублей за 448 тысяч проданных билетов. Для сравнения, у триквела ХОЛОПА в июне падение составило 35,9%, сборы – 168 млн за 337 тысяч билетов. Суммарно сказка заработала уже 552 млн рублей, посещаемость составила 1,322 млн зрителей, что превосходит динамику весеннего релиза ДОМОВЕНОК КУЗЯ 2 (495 млн рублей и 1,273 млн зрителей).

Анимационно-игровой фильм СМЕШАРИКИ СКВОЗЬ ВСЕЛЕННЫЕ показал еще более комфортное снижение сборов, всего 17,5%. В минувший уикенд проект заработал 61,8 млн рублей, а в общей сумме 173 млн. Результаты картины на этом этапе заметно превосходят показатели предыдущего полнометражного проекта вселенной Смешариков, СМЕШАРИКИ СНИМАЮТ КИНО (93,6 млн рублей и 366 тысяч зрителей). Фантастический релиз посмотрели уже 448 тысяч зрителей.

С четвертого места стартовал триллер КРУШЕНИЕ РЕЙСА . В свой первый уикенд новая работа Ренни Харлина освоила 26,7 млн рублей, а количество зрителей составило 52,5 тысячи. По обоим показателям фильм с Аароном Экхартом и Беном Кингсли обошел ленты со схожим сюжетом: АБСОЛЮТНЫЙ ХИЩНИК (22 млн рублей и 48 тысячи зрителей), ЧЕЛЮСТИ. КРОВАВЫЙ РИФ (15,7 млн рублей и 43 тысячи зрителей) и ХИЩНЫЕ ТВАРИ (14,7 млн рублей и 31 тысяча зрителей).

Глава «Каро Премьер» Алексей Рязанцев отметил, что ожидания компании изначально были выше эстимейтов профильных СМИ: «Во-первых, это фильм режиссера Ренни Харлина, он умеет работать с подобным материалом, извлекать из него максимум, и визуально фильм выглядит роскошно. В картине играют два замечательных серьезных актера, очень известных. И в названии мы ушли от «глубоких вод» и прочего, все-таки это именно крушение рейса. И хвала тем зрителям, которые по-прежнему любят смотреть такое кино на большом экране. Эту неделю мы закончим где-то в районе 40–45 миллионов рублей и продолжим работать и дальше, несмотря на появление новых теневых релизов».

За двенадцать недель проката МАЙКЛ ни разу не выходил из пятерки лидеров. Минувший уикенд, последний перед онлайн-релизом, принес байопику 23,8 млн рублей. Общая касса проекта достигла 2,272 млрд. Количество зрителей выросло до 4,209 млн. По сборам на данном отрезке проката история о поп-звезде обошла новогоднюю сказку ЧЕБУРАШКА (17,5 млн рублей).

Семейная комедия НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ 2, лишившись 23,8% сборов, пополнила свою копилку на 12,7 млн рублей. Общая касса проекта достигла отметки в 372 млн рублей, что позволило ему войти в десятку самых успешных отечественных релизов этого года. Однако отставание от динамики первого фильма увеличилось до 33,3% (559 млн рублей после пяти уикендов).

Минимальное падение сборов на десятой неделе демонстрирует ХОЛОП 3 – всего 12,1%. В денежном выражении заработок составил 12,6 млн за выходные. В прошлом году на этом этапе проката больше собрали фильмы АВГУСТ (24,2 млн рублей) и НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ (20,3 млн рублей). Суммарно проект освоил 1,173 млрд рублей. Количество проданных билетов составило 2,471 млн.

Триллер ВО ВЛАСТИ СТРАХА стартовал с восьмого места, заработав 9,9 млн рублей с посещаемостью 18,9 тысяч зрителей. Фильм с Антонио Бандерасом пока отстает от жанровых референсов ВЫЖИВШАЯ (14 млн рублей и 38 тысяч зрителей) и БАГРОВАЯ ОТМЕЛЬ (10,1 млн рублей и 21 тысяча зрителей).

Японский хоррор ДЕМОНОЛОГ занял девятую позицию на старте. Касса проекта составила 8,2 млн рублей. За первый уикенд картину оценили 16,4 тысячи зрителей. Новинка оказалась близка по показателям с недавним релизом «Экспоненты» ЕЕ ЛИЧНЫЙ АД (8 млн рублей и 14 тысяч зрителей на старте).

Топ-10 замкнула ОБСЕССИЯ со сборами в 7,9 млн рублей. Без учета стран СНГ среди зарубежных релизов на данном этапе проката больше собирал только экшн АНЧАРТЕД: НА КАРТАХ НЕ ЗНАЧИТСЯ (9,9 млн). За тринадцатые выходные лента покорила отметку в 520 млн рублей общей прибыли, что очень близко к результату хоррор-хита СУБСТАНЦИЯ (555 млн рублей).

Также в прокат вошли боди-хоррор ЕШЬ, МОЛИСЬ, ХУДЕЙ (11-е место, 7,2 млн рублей и 14,8 тысяч зрителей), военная драма ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ (13-е место, 5,5 млн рублей и 10,3 тысяч зрителей), ромком 40 СВИДАНИЙ 40 НОЧЕЙ (14-е место, 4,6 млн рублей и 8,4 тысяч зрителей), перевыпуск аниме ШЕПОТ СЕРДЦА (15-е место, 4,3 млн рублей и 8,9 тысяч зрителей) и спортивное фэнтези ВРЕМЯ СИЯТЬ (19-е место, 1,9 млн рублей и 4,4 тысячи зрителей).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 626 млн рублей, с учетом стран СНГ – 888 млн рублей. В сравнении с прошлым уикендом в России прибыль в эти выходные опустилась на 5%, но на 210% превысила показатели аналогичного уикенда прошлого года, когда в отечественном прокате лидировала так же пиратская картина ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА: ПЕРВЫЕ ШАГИ.

Фото: кадр из фильма ОДИССЕЯ

19.08.2026 Автор: Екатерина Кученева