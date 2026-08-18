Алексей Рязанцев: «Сегодня приходится очень оперативно решать вопросы по выпуску картин, особенно американского производства»

Глава «Каро Премьер» в разговоре с БК Медиа подвел итоги стартового уикенда «Крушения рейса» и оценил перспективы дальнейшего проката ближайших релизов компании

Лучшей новинкой уикенда стал зарубежный остросюжетный релиз КРУШЕНИЕ РЕЙСА. Проект режиссера Ренни Харлина с участием Аарона Экхарта и Бена Кингсли заработал в первый уикенд 26,6 млн рублей и привлек в кинозалы 52,5 тысячи зрителей. Глава «Каро Премьер» Алексей Рязанцев в разговоре с БК Медиа подвел итоги стартового уикенда проекта и оценил перспективы дальнейшего проката ближайших релизов компании.

Как вы оцениваете первый уикенд фильма КРУШЕНИЕ РЕЙСА? Совпали ли полученные результаты с вашими ожиданиями?

Да, мы вышли на прогноз, который себе представляли. Поэтому стартом фильма в определенной степени довольны.

Как проходила рекламная кампания проекта? Какие ресурсы вы использовали?

Работать пришлось практически с колес, много времени на раскачку, на долгосрочную рекламную кампанию не было. Сегодня приходится очень оперативно решать вопросы по выпуску картин, особенно американского производства. Сначала мы понимаем наши даты, но потом они могут начать плавать, происходит определенная рулетка при выпуске. В очень короткие сроки мы сделали дубляж, и отдельное спасибо министерству культуры, они без проблем выдали прокатное удостоверение, а также Госфильмофонду, который также быстро выдал нам свой акт. Но мы изначально не входили ни в какие обсуждения относительно возрастного ограничения, было понятно, что у нас будет 18+. Отмечу, в БК было написано, что КРУШЕНИЕ РЕЙСА – акулий триллер. Я бы с этим поспорил. Во-первых, это фильм режиссера Ренни Харлина, он умеет работать с подобным материалом, извлекать из него максимум, и визуально фильм выглядит роскошно. В картине играют два замечательных серьезных актера, очень известных. И в названии мы ушли от «глубоких вод» и прочего, все-таки это именно крушение рейса. И хвала тем зрителям, которые по-прежнему любят смотреть такое кино на большом экране.

Так или иначе мы сконцентрировались на простых методах продвижения, прежде всего онлайн. К сожалению, у нас не сложилось вдумчивого и длинного трейлеринга, поэтому отдельно хочу сказать большое спасибо партнерам-кинотеатрам, которые заявили о фильме на своих ресурсах.

Каким вы прогнозируете «сарафан» КРУШЕНИЯ РЕЙСА? Будет ли продолжаться продвижение картины после первого уикенда?

Если судить уже по стартовым сборам, которые превысили прогнозы от индустриальных изданий, «сарафан» у фильма хороший. Эту неделю мы закончим где-то в районе 40–45 миллионов рублей и продолжим работать и дальше, несмотря на появление новых теневых релизов.

КРУШЕНИЕ РЕЙСА долгое время было доступно в сети. Как это повлияло на сборы, на ваш взгляд? Или это давно две непересекающиеся аудитории?

Да, эти аудитории надо разделять. У меня самого есть знакомые, которые никогда не ходят в кино, просто противные люди, я их за это очень не люблю. Я считаю, кино снимают для больших экранов. Ради этого работает огромное количество людей, тратя на это силы, нервы, деньги, в этом кино снимаются большие артисты. В кинотеатр, безусловно, ходить надо. Но мы живем в то время, в которое живем. Вернется официальный прокат голливудского кинематографа – будем говорить об этом. Пока работаем с тем, что есть.

Расскажите, пожалуйста, про ваш ближайший релиз МОТОР СИТИ. Делаете ли вы акцент в коммуникации с аудиторией, что это фактически немое кино?

Нет, такого акцента не делаем. Пусть зритель сам поймет и разберется в хитросплетениях сюжета, в персонажах. Если вспомнить похожие фильмы, то в ДЖОНЕ УИКЕ тоже не очень много диалогов, в конце концов. Наш новый фильм более мужской, более энергичный, с ярким главным персонажем, без дополнительных устрашающих коллизий, включая акул или катастрофу. Здесь более понятная, криминальная история, так что на МОТОР СИТИ мы также рассчитываем. Он менее распирачен, особенно интересен своей концепцией – минимум слов, максимум действия. Кроме того, он свой трейлеринг как раз получил, в том числе за счет КРУШЕНИЯ РЕЙСА.

Можете ли вы уже поделиться конкретикой рекламной кампании МОТОР СИТИ?

Это тоже фильм 18+, поэтому рассчитывать на партнерство с телеканалом мы не можем. Акцент будет на продвижении в интернете, с посевом отдельных роликов, клипов. Также рассчитываем на партнерство кинотеатров. Одни на своих ресурсах используют информацию о том, что в фильме мало разговоров, другие – нет.

Опять же, важно понимать, что пул наших ближайших картин – КРУШЕНИЕ РЕЙСА, МОТОР СИТИ, ХИТРЫЙ КОЙОТ и буквально на днях подтвержденная ВЫШКА 2, по ним всем нужно было очень быстро принимать решения. И по их приобретению, и по расстановке, и по оценке конкурентного окружения, по выпуску. Начиная со второй половины сентября график релизов будет заполнен российскими «слонярами», большими зрительскими проектами. Не станем забывать, что грядут выборы в Госдуму, это тоже надо учитывать, поэтому мы попытались побыстрее выйти с этими американскими релизами. В случае ХИТРОГО КОЙОТА рекламы будет больше, он все-таки 12+, и это фактически возвращение компании Warner на большие российские экраны. В общем, в его случае все будет посолиднее, повзрослее и побольше.

Не кажется ли вам, что в первой половине года мы наблюдали рост востребованности зарубежного кино? Или дело просто в успехе конкретных релизов?

Я согласен, да. Я стараюсь смотреть все и вижу ту же аудиторию, что сидит на сеансах. На той же ГОРНИЧНОЙ или ВОТ ЭТО ДРАМА! с Паттинсоном в зале были не только женщины, но и мужчины, то есть проекты привлекают разную аудиторию. Зритель зарубежного кино начал возвращаться, но это, возможно, пока только ручеек. Нельзя сказать, что это стало массовым, но раз кинотеатры такие картины оставляют в репертуаре, значит, они продолжают собирать, пусть и на меньшем количестве сеансов.

Кейсы ОБСЕССИИ и других недавних «сарафанных» хитов формируют ощущение, что скорость распространения «сарафанного радио» качественно выросла. Видите ли вы эту тенденцию? Меняется ли сегодня качество «сарафана»?

Да, меняется, я это тоже наблюдаю. Мы ничего нового не выдумываем, мы повторяем те же тенденции, что приходят «оттуда». Если сегодня через «сарафан» в интернете можно молниеносно собрать в одной точке десять тысяч человек, то уж призвать прийти и просто посмотреть кино тем более можно. Это чуть заметнее в крупных городах, чем в небольших, но тем не менее. Я не знаю, как это оценить, положительно или отрицательно. Я также понимаю, что обмануть зрителя роликом или рекламной кампанией сегодня уже невозможно, люди реагируют моментально. Поэтому мы и не стремились ничего делать с МОТОР СИТИ и убеждать аудиторию, что это обычный фильм.

Сейчас многие обсуждают кейс ленты ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ. КОЛОБОК, который столкнулся с негативной реакцией в сети. Что вам в этом кейсе показалось важным?

Я уже сходил на КОЛОБКА, хотя фильм не досмотрел, потому что нас вывели за 15 минут до конца из-за пожарной тревоги. Я с тех пор начитался много разных комментариев. Канал «Россия 1», разумеется, умеет поддерживать кино и прямой рекламой, и хвалебными откликами увиденного от зрителей. Я вспоминаю нашу МАТИЛЬДУ, она попала примерно в те же массовые тиски, и ни один канал не решился ее продвигать. Слава богу, до личных угроз Алексею Учителю или нам не дошло, но не самая адекватная зрительская реакция имела место. Не очень понимаю, почему КОЛОБОК вызвал такую негативную реакцию, мне он понравился. В нем все хорошо с юмором, история прикольная, пародийная, актеры все хорошие, все там искренне сделано. Выйди фильм традиционно, в Новый год, были бы те же привычные три миллиарда.

Фото: пресс-служба «Каро Премьер»