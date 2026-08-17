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Предварительная касса уикенда: «Последний богатырь. Колобок» выигрывает уикенд во второй раз подряд

Автор: Георгий Романов

17 августа 2026

«Крушение рейса» забирает бронзу чарта

Согласно предварительным данным, лучшим релизом недели во второй раз подряд стало российское фэнтези ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ. КОЛОБОК (AK). Проект записал на свой счет почти 192 млн рублей (445,7 тысяч зрителей), что позволило фильму Антона Маслова преодолеть полумиллиардную планку сборов. 

Лучшей новинкой уикенда стал новый фильм Ренни Харлина КРУШЕНИЕ РЕЙСА (CAO). По итогу недели в копилке проекта оказалось порядка 26,5 млн рублей (52,3 тысячи зрителей). 

Также в топ-10 пробрались еще две новинки – триллер ВО ВЛАСТИ СТРАХА (AK) и хоррор ДЕМОНОЛОГ (EXP). Они смогли записать на свой счет 9,7 и 8,2 млн рублей соответственно. 

Фото: кадр из фильма ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ. КОЛОБОК

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