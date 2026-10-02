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«Мэйдэй» и новая «Обитель зла» стали самыми популярными фильмами у пиратов в сентябре

Автор: Илья Кувшинов

2 октября 2026

Сериальный чарт возглавили «Джентльмены»

По просьбе БК Медиа компания F6, российский разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями, составила списки фильмов и сериалов, наибольшее количество нелегальных копий которых было доступно в Рунете (на торрент-трекерах и пиратских ресурсах) в сентябре 2026 года. В F6 отмечают, что обнаружение копии автоматически не указывает на число ее просмотров. Однако есть прямая зависимость между количеством «пираток», спросом на контент у аудитории и стремлением пиратов удовлетворить этот спрос.

Первое место в полнометражном чарте занял комедийный экшн Apple TV МЭЙДЭЙ c Райаном Рейнольдсом и Кеннетом Браной. Серебро ушло новому фильму Зака Креггера ОБИТЕЛЬ ЗЛА, который еще продолжает свой кинотеатральный прокат. Третья строчка досталась анимационно-игровому проекту ХИТРЫЙ КОЙОТ.

На четвертом месте оказалась игровая адаптация мультфильма Disney МОАНА. Пятерку замкнула французская комедия НЕ НА ТОГО НАПАЛИ

Помимо вышеупомянутой ленты с Жераром Жюньо, в топ-10 оказались еще два релиза, которые были легально доступны в России онлайн в сентябре – детектив МЕГРЭ И УБИЙСТВО В ВЫСШЕМ ОБЩЕСТВЕ и фантастический боевик КАПКАН ВРЕМЕНИ.

Пиратский чарт самых популярных сериалов в сентябре возглавили «Джентльмены» – второй сезон проекта стартовал на Netflix 3 сентября. В тройке лидеров также фантастика «Укрытие» и детективный триллер Okko «Похищение».

Топ-10: Самые популярные у российских пиратов фильмы в сентябре 2026 года
1. МЭЙДЭЙ / Mayday 
2. ОБИТЕЛЬ ЗЛА / Resident Evil 
3. ХИТРЫЙ КОЙОТ / Coyote vs. Acme 
4. МОАНА / Moana 
5. НЕ НА ТОГО НАПАЛИ / Mauvaise pioche 
6. МЕГРЭ И УБИЙСТВО В ВЫСШЕМ ОБЩЕСТВЕ / Maigret et le mort amoureux
7. КАПКАН ВРЕМЕНИ / Hard Matter 
8. НА КРАЮ ОУК-СТРИТ / The End of Oak Street 
9. БЕГУЩАЯ / The Runner 
10. КУРЬЕР / Runner 

Топ-10: Самые популярные у российских пиратов сериалы в сентябре 2026 года
1. «Джентльмены» / The Gentlemen 
2. «Укрытие» / Silo 
3. «Похищение» 
4. «Овчарка» 
5. «Джек Ричер» / Reacher 
6. «Яростная» / Furious 
7. «Истребители» 
8. «Пираты XXI века» 
9. «Пора на завод» 
10. «Стереть из памяти» 

Топ целиком будет доступен в новом электронном выпуске БК. Запросить его в электронном виде или стать подписчиком можно, написав по электронной почте на адрес metro@kinometro.ru.

Фото: кадр из фильма МЭЙДЭЙ

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