«Мэйдэй» и новая «Обитель зла» стали самыми популярными фильмами у пиратов в сентябре

Сериальный чарт возглавили «Джентльмены»

По просьбе БК Медиа компания F6, российский разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями, составила списки фильмов и сериалов, наибольшее количество нелегальных копий которых было доступно в Рунете (на торрент-трекерах и пиратских ресурсах) в сентябре 2026 года. В F6 отмечают, что обнаружение копии автоматически не указывает на число ее просмотров. Однако есть прямая зависимость между количеством «пираток», спросом на контент у аудитории и стремлением пиратов удовлетворить этот спрос.

Первое место в полнометражном чарте занял комедийный экшн Apple TV МЭЙДЭЙ c Райаном Рейнольдсом и Кеннетом Браной. Серебро ушло новому фильму Зака Креггера ОБИТЕЛЬ ЗЛА, который еще продолжает свой кинотеатральный прокат. Третья строчка досталась анимационно-игровому проекту ХИТРЫЙ КОЙОТ.

На четвертом месте оказалась игровая адаптация мультфильма Disney МОАНА. Пятерку замкнула французская комедия НЕ НА ТОГО НАПАЛИ.

Помимо вышеупомянутой ленты с Жераром Жюньо, в топ-10 оказались еще два релиза, которые были легально доступны в России онлайн в сентябре – детектив МЕГРЭ И УБИЙСТВО В ВЫСШЕМ ОБЩЕСТВЕ и фантастический боевик КАПКАН ВРЕМЕНИ.

Пиратский чарт самых популярных сериалов в сентябре возглавили «Джентльмены» – второй сезон проекта стартовал на Netflix 3 сентября. В тройке лидеров также фантастика «Укрытие» и детективный триллер Okko «Похищение».

Топ-10: Самые популярные у российских пиратов фильмы в сентябре 2026 года

1. МЭЙДЭЙ / Mayday

2. ОБИТЕЛЬ ЗЛА / Resident Evil

3. ХИТРЫЙ КОЙОТ / Coyote vs. Acme

4. МОАНА / Moana

5. НЕ НА ТОГО НАПАЛИ / Mauvaise pioche

6. МЕГРЭ И УБИЙСТВО В ВЫСШЕМ ОБЩЕСТВЕ / Maigret et le mort amoureux

7. КАПКАН ВРЕМЕНИ / Hard Matter

8. НА КРАЮ ОУК-СТРИТ / The End of Oak Street

9. БЕГУЩАЯ / The Runner

10. КУРЬЕР / Runner

Топ-10: Самые популярные у российских пиратов сериалы в сентябре 2026 года

1. «Джентльмены» / The Gentlemen

2. «Укрытие» / Silo

3. «Похищение»

4. «Овчарка»

5. «Джек Ричер» / Reacher

6. «Яростная» / Furious

7. «Истребители»

8. «Пираты XXI века»

9. «Пора на завод»

10. «Стереть из памяти»

Топ целиком будет доступен в новом электронном выпуске БК. Запросить его в электронном виде или стать подписчиком можно, написав по электронной почте на адрес metro@kinometro.ru.

Фото: кадр из фильма МЭЙДЭЙ