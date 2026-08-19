Владимир Хотиненко назначен ректором Высших курсов сценаристов и режиссеров
Автор: БК
19 августа 2026
Сценарист и режиссер возглавил учреждение еще 17 июля
Союз кинематографистов России сообщил о том, что Владимир Хотиненко возглавит Высшие курсы сценаристов и режиссеров (ВКСР) – одну из старейших киношкол в России, где обучаются люди, имеющие высшее образование.
Отмечается, что сценарист и режиссер был назначен на должность ректора учреждения еще 17 июля. С июня 2010 года ее занимала киновед и редактор Вера Суменова, покинувшая ВКСР по собственному желанию.
Высшие курсы сценаристов и режиссеров были учреждены в 1960 году. Среди известных выпускников курсов – Георгий Данелия, Глеб Панфилов, Илья Авербах, Иван Дыховичный, Алексей Балабанов, Александр Велединский, Николай Хомерики и многие другие.
Фото: Союз кинематографистов России
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