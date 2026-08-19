Владимир Хотиненко назначен ректором Высших курсов сценаристов и режиссеров

Сценарист и режиссер возглавил учреждение еще 17 июля

Союз кинематографистов России сообщил о том, что Владимир Хотиненко возглавит Высшие курсы сценаристов и режиссеров (ВКСР) – одну из старейших киношкол в России, где обучаются люди, имеющие высшее образование.

Отмечается, что сценарист и режиссер был назначен на должность ректора учреждения еще 17 июля. С июня 2010 года ее занимала киновед и редактор Вера Суменова, покинувшая ВКСР по собственному желанию.

Высшие курсы сценаристов и режиссеров были учреждены в 1960 году. Среди известных выпускников курсов – Георгий Данелия, Глеб Панфилов, Илья Авербах, Иван Дыховичный, Алексей Балабанов, Александр Велединский, Николай Хомерики и многие другие.

Фото: Союз кинематографистов России