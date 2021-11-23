Институт кино при ВШЭ начнет набор студентов в марте 2022 года

В Высшей школе экономики прошла презентация подразделения

22 ноября в «Высшей школе экономики» прошла презентация Института кино, который станет частью НИУ ВШЭ. Презентацию провел декан факультета медиа, коммуникаций и дизайна Андрей Быстрицкий. Участниками конференции также стали Бэлла Черкасова, Анна Михалкова, Никита Ефремов, Юлия Снигирь, Джаник Файзиев, Этери Левиева, Рубин Владислав, Теймур Джафаров, Игорь Мишин, Евгения Маркова, Анатолий Максимов, Андрей Малышев, Екатерина Ларина, Игорь Толстунов и Валерий Тодоровский.

Презентацию предварил ролик от главы компании Роскино Евгении Марковой. В нем сообщалось об успехах российской индустрии: 170 фильмов в год, 3500 часов сериалов, в 140 странах показывают российское кино, ежегодный рост продаж составил 25%.

Основатель и директор института Александр Акопов представил презентацию и детально рассказал об организации института. Вместе с Андреем Быстрицким он разделяет представление о том, что университет должен прежде всего отвечать на запросы индустрии и предлагать студентам как можно больше практической работы. Институт будет работать в двух направлениях: сценарно-режиссерско-продюсерское (бакалавриат и магистратура) и актёрское (специалитет). Мастерских не будет, вместо этого ряд сменяющих друг друга преподавателей. В бакалавриате студенты три года обучаются по общей программе, чтобы на последний год выбрать интересующее их направление. На каждом направлении, кроме магистратуры, откроется 25 платных мест, где еще 25 студентов смогут обучаться бесплатно. Также откроется специальный двухгодичный курс для преподавателей «Train The Trainers», часть из которых получат работу в институте.

Главой направления сценаристов стал Дэвид Говард. Он 38 лет преподает в Школе кинематографического искусства Университета Южной Калифорнии (USC), старейшей киношколе США. Он приведет в институт международных коллег и поможет в переводе учебников «The Tools of Screenwriting» и «How to Build a Great Screenplay». Впервые он приехал в Россию по приглашению продюсера Сергея Сельянова и дал несколько семинаров отечественным специалистам. В задачи Говарда входит принести в Россию особый метод сторителлинга, который практикуется в Южном Голливуде и которым пользуются его успешные ученики.

Светлана Ефремова-Рид, декан Университета штата Калифорнии, известная по ролям в сериалах «Карточной домик» и «Бесстыжие», будет отвечать за актерское направление: «Нам хотелось создать альтернативную школу престижным заведениям в России. Время идет, в США по системе Станиславского уже никто не работает, мы будем учить по современным системам и готовить к международной карьере. В ВШЭ английский язык является обязательным предметом, поэтому наши студенты будут говорить на языке и, например, Шекспир будет изучаться в подлиннике». Дэвид Говард вместе со Светланой Ефремовой-Рид ответственны за набор преподавательского состава. Они пригласили американских коллег, а также проинтервьюировали российских специалистов и выбрали лучших из них.



Куратор сериалов в Okko Entertainment Теймур Джафаров рассказал, что компания планирует поддержать молодых кинематографистов и оплатит победителям конкурса обучение на выбранном направлении. Продюсер Тимур Бекмамбетов также заявил, что в институте кино будет создана исследовательская лаборатория, работающая по трем направлениям: социологическому, искусствоведческому и техническому. Он считает, что современная жизнь сильно изменилась с приходом компьютерных технологий, поэтому индустрии особенно нужны исследования медиа.

Первый набор в институт кино при НИУ ВШЭ начнется в марте 2022 года.

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