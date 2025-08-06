Киношкола «Без Границ» открыла набор абитуриентов

Прием документации продлится до 15 сентября

Школа «Без Границ», помогающая людям с инвалидностью обретать кинематографические профессии, объявила набор на бесплатное обучение.

Руководителем режиссерского оффлайн-курса выступает Николай Флотский, а сценарного онлайн-курса – Тимур Газиев. Срок обучения – два года.

К экзаменам допускаются люди с инвалидностью I-IlI групп с 18 лет без выраженных нарушений зрения, слуха, речи и ментальных нарушений. Занятия будут проходить 2-3 раза в неделю в вечернее время.

Готовые задания, контакты для связи и справки, подтверждающие право на льготу, можно прислать на электронную почту до 15 сентября. Более подробная информация доступна на сайте киношколы.