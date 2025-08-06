Киношкола «Без Границ» открыла набор абитуриентов
Автор: БК
6 августа 2025
Прием документации продлится до 15 сентября
Школа «Без Границ», помогающая людям с инвалидностью обретать кинематографические профессии, объявила набор на бесплатное обучение.
Руководителем режиссерского оффлайн-курса выступает Николай Флотский, а сценарного онлайн-курса – Тимур Газиев. Срок обучения – два года.
К экзаменам допускаются люди с инвалидностью I-IlI групп с 18 лет без выраженных нарушений зрения, слуха, речи и ментальных нарушений. Занятия будут проходить 2-3 раза в неделю в вечернее время.
Готовые задания, контакты для связи и справки, подтверждающие право на льготу, можно прислать на электронную почту до 15 сентября. Более подробная информация доступна на сайте киношколы.
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