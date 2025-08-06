top banner

Киношкола «Без Границ» открыла набор абитуриентов

Автор: БК

6 августа 2025

Прием документации продлится до 15 сентября

Школа «Без Границ», помогающая людям с инвалидностью обретать кинематографические профессии, объявила набор на бесплатное обучение.

Руководителем режиссерского оффлайн-курса выступает Николай Флотский, а сценарного онлайн-курса – Тимур Газиев. Срок обучения – два года.

К экзаменам допускаются люди с инвалидностью I-IlI групп с 18 лет без выраженных нарушений зрения, слуха, речи и ментальных нарушений. Занятия будут проходить 2-3 раза в неделю в вечернее время.

Готовые задания, контакты для связи и справки, подтверждающие право на льготу, можно прислать на электронную почту до 15 сентября. Более подробная информация доступна на сайте киношколы.

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Минкультуры отозвало прокатное удостоверение у драмеди «Прости, детка»
Подробнее
Третий сезон «Вампиров средней полосы» станет последним
Подробнее
Okko рассказал о новинках августа
Подробнее
Онлайн-кинотеатр Wink рассказал о новинках августа
Подробнее
Кинофестиваль «Окно в Европу» представил конкурсную программу
Подробнее
Первый международный фестиваль аутентичного кино «Алания» начал прием заявок
Подробнее
Rutube представил релизы августа
Подробнее
Названы самые популярные у пиратов фильмы в июле 2025 года
Подробнее
«Ленфильм» представил новый состав совета директоров
Подробнее
Касса четверга: пиратские релизы на вершине уже месяц
Подробнее
Владимир Путин подписал обновленный закон о выдаче прокатных удостоверений
Подробнее
Предварительная касса четверга: в лидеры выбилась семейная картина «Мой папа – медведь»
Подробнее
KION рассказал о новинках августа
Подробнее
Фестиваль «Окно в Европу» представил образовательную программу
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 28 июля – 3 августа 2025 года
Подробнее
Создатель «Острых козырьков» напишет новый фильм бондианы
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Одно целое» стартует на уровне «Субстанции»
Подробнее
В Москве состоялась премьера боди-хоррора «Одно целое»
Подробнее
Comic-Con 2025: фантастические супергерои и где они обитают
Подробнее
В Москве прошла премьера комедийного сериала «Три сестры»
Подробнее

Новости по теме

Институт кино при ВШЭ начнет набор студентов в марте 2022 года
Подробнее
В Высшей школе экономики начал работу Институт киноиндустрии
Подробнее
Киностудия Горького намерена открыть детскую киношколу
Подробнее
Создатели «Притяжения» откроют киношколу вместе с НМГ
Подробнее