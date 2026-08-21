Предварительная касса четверга: пиратский релиз нового «Человека-паука» уверенно возглавил чарт

«Последний богатырь. Колобок» удержался на второй строчке

Согласно предварительным данным, лидером четверга стал долгожданный релиз альтернативного проката ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НОВЫЙ ДЕНЬ. Напомним, что мы не можем дать полную картину нелегального проката в стране, однако, согласно доступным для подсчета данным, новинка заработала около 130-140 млн рублей, что к концу недели может обеспечить ей 600-700 млн рублей.

Наличие столь грозного конкурента лишь умеренно повлияло на показатели лидера официального проката прошлой недели – комедийное фэнтези ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ. КОЛОБОК (AK). Фильм Антона Маслова пополнил свою копилку еще на 22 млн рублей (54,2 тысячи зрителей), что позволяет рассчитывать на умеренное падение в пределах 30-35% по итогу уикенда и результат в районе 120-130 млн рублей.

Ниже ожиданий стартовала главная официальная новинка недели – сатирическая комедия ЖЕРТВА ОБСТОЯТЕЛЬСТВ (VLG). Фильм с Крисом Эвансом и Аней Тейлор-Джой освоил в первый день проката лишь около 2 млн рублей (3,6 тысячи человек), что за четыре дня может вылиться в 13-15 млн рублей.

Также в первую десятку лучших релизов четверга попали ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ: МОСТ № 13 (VRT) и МОШЕННИКИ (KAP) с 1,7 и 1,3 млн рублей соответственно. Скорее всего, к концу недели в активе обоих релизов окажется по 5-6 млн рублей.

Фото: кадр из фильма ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НОВЫЙ ДЕНЬ