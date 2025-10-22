Холдинг Warner Bros. Discovery начал изучение стратегических альтернатив по разделению компании

Совет директоров WBD официально признал, что изучает возможности по продаже части активов холдинга

Медиахолдинг Warner Bros. Discovery начал изучение стратегических альтернатив по разделению компании. Об этом стало известно из официального заявления совета директоров компании.

«Нас не удивляет, что значительная стоимость нашего портфеля получает все большее внимание на рынке. После озвученного интереса от множества сторон нами инициирован процесс комплексного анализа стратегических альтернатив, чтобы определить наилучший путь для раскрытия полной стоимости наших активов», – заявил генеральный директор WBD Дэвид Заслав.

Заявление руководства WBD последовало за недавним предложением главы Paramount Skydance Дэвида Эллисона по покупке WBD. Как известно, предложение Эллисона было отклонено как низкое на фоне слухов о том, что другие медиагиганты, включая Apple, Comcast и Netflix, также рассматривают вероятность приобретения Warner Bros. Впрочем, согласно недавнему заявлению Netflix, сделка с его стороны маловероятна.

На фоне новых публичных заявлений акции WBD выросли примерно на 9%, достигнув почти $20. Интерес к WBD (или его отсутствие), судя по всему, станет основной темой телефонных разговоров глав медиахолдингов в ближайшие месяцы – перед периодом публикации отчетности медиакомпаний, первой из которых станет Netflix.

На текущий момент в WBD продолжается работа над разделением медиахолдинга, которая продлится до середины 2026 года. Как теперь понятно, параллельно будут рассматриваться альтернативные предложения. Изначальный план медиаконгломерата заключается в том, чтобы разделить Warner Bros. Discovery на две публичные компании: «Стриминги и студии» (Streaming & Studios), куда под управлением Заслава войдут Warner Bros. Television, Warner Bros. Motion Picture Group, DC Studios, HBO и HBO Max, и «Глобальные сети» (Global Networks), которая будет включать телевизионные бренды корпорации. Главой второй публичной компании станет финансовый директор WBD Гуннар Виденфельс.

Руководство WBD не скрывало, что смыслом данного маневра является повышение стоимости студийных и стриминговых активов и отделение их от кабельных сетей, зрительская аудитория которых в последнее время неуклонно сокращается.