top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Контроль за соответствием контента платформ традиционным ценностям хотят усилить

Контроль за соответствием контента платформ традиционным ценностям хотят усилить

Автор: БК

23 октября 2025

Новую инициативу по проверке онлайн-контента разрабатывает Минкультуры совместно с Минцифры

Платформы могут заставить заполнять специальные формы, в которых стриминги будут указывать соответствие их контента критериям традиционных ценностей, сообщает «Коммерсант». Критерии сейчас разрабатывает Минкультуры совместно с Минцифры, а данные деклараций будут учитываться при принятии решения о госфинансировании проектов. Об этом рассказал топ-менеджер одной из крупных студий кинопроизводства и подтвердили два собеседника на рынке видеохостингов.

Сама идея «проверки» фильмов на соответствие традиционным ценностям обсуждается уже давно и предложение обязать онлайн-кинотеатры предоставлять дополнительные отчеты участниками рынка воспринимаются избыточной мерой. «При выделении господдержки и так тщательно изучается контент (сценарий и прочее), предлагается, что скорректировать. На контент, вызывающий вопросы, денег не выделяют», – отметил один из собеседников «Коммерсанта». 

Напомним, что с 1 марта 2026 года в России вступит в силу закон, который запрещает выдачу прокатных удостоверений фильмам, «дискредитирующим традиционные ценности».

Согласно указу президента РФ от 9 ноября 2022 года, к перечню традиционных ценностей относятся жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России.

Фото: Freepik

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Предварительная касса уикенда: лучшей из новинок стал мультфильм «Финник 2»
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 13–19 октября 2025 года
Подробнее
Касса четверга: «Август» сохраняет лидерство
Подробнее
«Иви» и «Кинопоиск» запустили двустороннюю интеграцию подписок
Подробнее
Apple и «Формула-1» заключили контракт на онлайн-трансляцию гонок в США
Подробнее
Дмитрий Давиденко покидает пост руководителя департамента кинематографии
Подробнее
Стоимость телерекламы в следующем году обещает вырасти на треть
Подробнее
Куратором кинорынка фестиваля «Зимний» станет Андрей Апостолов
Подробнее
V фестиваль контента стриминговых платформ ORIGINAL+ объявил даты проведения
Подробнее
Мультфильм «Маракуда» назван лучшим анимационным проектом на фестивале детского кино в Китае
Подробнее
«Август» заработал миллиард рублей в российском прокате
Подробнее
Фонд кино подвел итоги первого Дальневосточного грантового конкурса
Подробнее
Холдинг Warner Bros. Discovery начал изучение стратегических альтернатив по разделению компании
Подробнее
Снова в школу: итоги российского онлайн-проката в сентябре и третьем квартале 2025 года.
Подробнее
Касса России: «Август» остался первым
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Алиса в стране чудес» и «Горыныч» борются за лидерство
Подробнее
«Российская креативная неделя. Альметьевск» объявила участников деловой панели, посвященной кино
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 23–26 октября
Подробнее
Взрослая жизнь: востребованность в российском прокате фильмов 16+ и 18+
Подробнее
Международная касса: «Черный телефон 2» одержал победу
Подробнее