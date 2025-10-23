Контроль за соответствием контента платформ традиционным ценностям хотят усилить

Новую инициативу по проверке онлайн-контента разрабатывает Минкультуры совместно с Минцифры

Платформы могут заставить заполнять специальные формы, в которых стриминги будут указывать соответствие их контента критериям традиционных ценностей, сообщает «Коммерсант». Критерии сейчас разрабатывает Минкультуры совместно с Минцифры, а данные деклараций будут учитываться при принятии решения о госфинансировании проектов. Об этом рассказал топ-менеджер одной из крупных студий кинопроизводства и подтвердили два собеседника на рынке видеохостингов.

Сама идея «проверки» фильмов на соответствие традиционным ценностям обсуждается уже давно и предложение обязать онлайн-кинотеатры предоставлять дополнительные отчеты участниками рынка воспринимаются избыточной мерой. «При выделении господдержки и так тщательно изучается контент (сценарий и прочее), предлагается, что скорректировать. На контент, вызывающий вопросы, денег не выделяют», – отметил один из собеседников «Коммерсанта».

Напомним, что с 1 марта 2026 года в России вступит в силу закон, который запрещает выдачу прокатных удостоверений фильмам, «дискредитирующим традиционные ценности».

Согласно указу президента РФ от 9 ноября 2022 года, к перечню традиционных ценностей относятся жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России.

