«Российская креативная неделя. Альметьевск» объявила участников деловой панели, посвященной кино

Автор: Никита Никитин

22 октября 2025

В рамках форума пройдет дискуссия «Кино в регионах: для всех или для своих?»

30 и 31 октября в общественном центре «Алмет» состоится форум «Российская креативная неделя. Альметьевск». Мероприятие обещает стать значимым событием в сфере креативных индустрий Республики Татарстан и объединить на одной площадке ведущих федеральных и региональных экспертов, представителей органов власти, креативного бизнеса, исследовательских центров и институтов развития, игроков медиарынка. Среди множества дискуссий, посвященных различным креативным индустриям, запланировано мероприятие на тему потенциала республики в кинопроизводстве. 

Модератором дискуссии «Кино в регионах: для всех или для своих?» выступит Вероника Скурихина, кинообозреватель и автор «Бюллетеня кинопрокатчика». О том, как превратить Татарстан в полноценную съемочную площадку, она поговорит с ведущими экспертами региона и приглашенными гостями, среди которых директор ГБУК РТ «Татаркино», профессор кафедры режиссуры кино и телевидения Казанского института культуры, заслуженный деятель искусств Республики Татарстан Миляуша Айтуганова, руководитель дирекции по поддержке кинопроектов и организации фестивалей «Время кино» Альбина Нафигова, режиссер и продюсер Наталия Клибанова, директор АНО «Центр развития кинопроизводства» Алена Семерикова, режиссер Байбулат Батуллин, режиссер и продюсер Ольга Акатьева, генеральный продюсер Bosfor Pictures Иван Яковенко.

На сессии эксперты смогут обсудить, каков сегодня объем кинопроизводства в республике и каково соотношение федеральных и региональных проектов, функции и возможности студии «Татаркино» и что может дать кинопроизводителям и всего региону кинокомиссия.

Основная задача всего форума – представить потенциал Республики Татарстан в разработке комплексных мер для стратегического развития креативных индустрий, а также определить роль городов-визионеров в реализации передовых проектов. Ожидается, что форум «Российская креативная неделя. Альметьевск» представит новые идеи и сценарии развития территорий и городов в эпоху креативной экономики, лучшие практики устойчивого развития города, возможности креативных индустрий в формировании кадров будущего, перспективы влияния территориального культурного кода на формирование креативного продукта.

Для участников открыта бесплатная регистрация на сайте.

