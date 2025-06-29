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Обзор изменений графика релизов на неделе 23–29 июня 2025 года

Автор: Илья Кувшинов

29 июня 2025

«Лермонтов» от Бакура Бакурадзе и много новинок с Каннского кинофестиваля

На минувшей неделе кинопрокатная компания «Вольга» заявила три новинки – ЗВЕРОПОЕЗД (14 августа), ЛЕРМОНТОВ (16 октября) и КОЩЕЙ. ТАЙНА ЖИВОЙ ВОДЫ (28 мая 2026 года).

«Атмосфера кино» поставила на 25 сентября комедию НЕСКРОМНЫЕ с Дакотой Джонсон и Адрией Архона. Права для показа в России приобрела компания Arna Media.

Последняя, в свою очередь, анонсировала релиз драмеди ОНА СКАЗАЛА «ДА!» со Скарлетт Йоханссон и Кристен Скотт-Томас на 7 августа.

На эту же дату «Централ Партнершип» заявил музыкальную комедию АТЕЛЬ-МАТЕЛЬ. В актерском составе картины задействованы Ян Цапник, Анастасия Панина, Юлия Костюшкина, Стас Костюшкин и другие.

«Экспонента Фильм» назвала даты сразу двух проектов из программы Каннского кинофестиваля – драмы АЛЬФА Жюлии Дюкурно (18 сентября) и драмеди НОВАЯ ВОЛНА Ричарда Линклейтера (6 ноября). Помимо этого, 16 октября компания выпустит хоррор NIGHT OF THE REAPER. Мультфильм РЫБКА УНЫВАКА. ПОДВОДНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ переместился с 21 августа на 29 января 2026 года, а комедия ДЕЛО СЕМЕЙНОЕ – с 25 сентября на 27 ноября.

Еще один проект из Каннского лайн-апа выпустит «Иноекино» – драма СИРАТ дебютирует на экранах 30 октября.

«Каро Премьер» сдвинул релиз приключенческой комедии ИВАН СЕМЕНОВ. ПЕРВЫЙ ПОЦЕЛУЙ на неделю раньше – теперь релиз заключительной части трилогии о неугомонном пятиклашке состоится 7 августа, а не 14-го.

RWV Film выпустит 7 августа фильм открытия Каннского кинофестиваля – мелодраму РЕЦЕПТ СЧАСТЬЯ. На 21 августа компания заявила перевыпуск культового аниме Хаяо Миядзаки ПРИНЦЕССА МОНОНОКЕ в 4K-реставрации.

«Пионер» заявил четыре новинки – ГРИЗЛИ (31 июля), DIE'CED: RELOADED (18 сентября), КТО ЕСТЬ КТО? (2 октября) и ПРОПАЛА СОБАКА (13 ноября). Испанская комедия ДЕТКИ: ИНСТРУКЦИЯ НЕ ПРИЛАГАЕТСЯ передвинулась с 31 июля на 7 августа.

Must see magic film поставил на 17 июля драму ХОРОШЕНЬКАЯ, а на 7 августа – российский детско-юношеский фолк-хоррор ДЕВКА-БАБА: КУКЛА-ЧАРОДЕЙКА с Таисьей Калининой.

TenLetters временно убрал из прокатной сетки мультфильм МЕГА-ЛЕГО, релиз которого был намечен на 21 августа.

Capella Film сдвинула французскую комедию СОРВАТЬ КУШ В СЕН-ТРОПЕ с 24 июля на 21 августа.

«Центр кино» заявил два проекта – ХОТ РОД: ЛЕТАЮЩИЙ КИРПИЧ (18 сентября) и ЗАВЕРБОВАННЫЙ (15 января 2026 года).

«Иллюзион кино» покажет на больших экранах классический триллер Жан-Пьера Мельвиля КРАСНЫЙ КРУГ. Лента 1970 года с Аленом Делоном и Бурвилем вернется в кинотеатры со 2 октября.

Фото: кадр из фильма НЕСКРОМНЫЕ

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