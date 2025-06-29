Онлайн-кинотеатр Wink рассказал о новинках июля

Второй сезон «Ухожу красиво», «Соловей против Муромца» и другие новинки

В числе новинок, которые появятся в онлайн-кинотеатре Wink в июле – второй сезон комедийного экшна «Ухожу красиво» с Владимиром Яглычом, Марией Ахметзяновой и Федором Лавровым.

Кроме того, зрителей стриминга ждут семейное фэнтези СОЛОВЕЙ ПРОТИВ МУРОМЦА, фильм-концерт ЖВАНЕЦКИЙ, мультфильм ГАНЗЕЛЬ И ГРЕТЕЛЬ: МИССИЯ «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» и многое другое.

С 1 июля:

ЖВАНЕЦКИЙ (фильм-концерт, реж. Вадим Плохотников)

Михаил Жванецкий оставил после себя внушительное наследие из монологов, которые не потеряли в актуальности до сих пор. Чтобы почтить память сатирика, Евгений Гришковец собрал группу талантливых артистов, в исполнении которых произведения Жванецкого начинают играть новыми красками. Среди них — Сергей Маковецкий, Владимир Вдовиченков, Павел Деревянко и многие другие. Выступления сопровождаются воспоминаниями родственников Жванецкого и экскурсией в его рабочий кабинет, сохраняющий дух творчества писателя.

C 3 июля:

ГАНЗЕЛЬ И ГРЕТЕЛЬ: МИССИЯ «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» (анимационный, реж. Владимир Николаев)

Сестра и брат Гретель и Ганзель — элитные агенты, работающие в специальном подразделении Отдел Магической Безопасности, которое привлекается, когда обычные методы бессильны, а ситуацию может спасти только чудо. Их специализация — расследование самых запутанных преступлений в волшебном мире. Их новая миссия — выяснить, кто и зачем погрузил принцессу в загадочный сон. Неожиданным партнером в этом деле становится благородный, хоть и заносчивый принц Рагнар. В поисках ответов героям придется побывать в разных уголках сказочной вселенной, например в логове ведьм и мистическом замке графа Дракулы.

ПОЛЕ ЧУДЕС (семейная комедия, реж. Анна Сичинская)

Дружная компания детей каждое лето проводит на даче. Их секретное место встречи — построенный своими руками штаб посреди кукурузного поля. У ребят даже есть своя легенда: поговаривают, что недалеко от поселка спрятан клад княгини, бежавшей от Наполеона… Но, когда в поселок вместе с семьей приезжает новенькая Катя, беззаботным каникулам приходит конец. Ее отец-бизнесмен собирается выкупить поле с их шалашом и построить там строительный рынок. Теперь главная цель ребят — спасти свое любимое место, причем любой ценой.

С 10 июля:

СОЛОВЕЙ ПРОТИВ МУРОМЦА (семейное фэнтези, реж. Карен Оганесян)

Давным-давно Соловью-разбойнику удалось хитростью победить Илью Муромца. Он переписал историю, присвоив себе все подвиги и славу богатыря. Благодаря эликсиру бессмертия Соловей дожил до наших дней. И теперь он хочет оживить темного бога Велеса, которому тогда продал душу. Сегодня лишь семья наших героев знает эту тайну. Отцу героев, профессору Киселеву, удается найти Муромца на севере, во льдах подводной пещеры, где состоялся последний бой между богатырем и разбойником. Благодаря разработке Киселева — стальному сердцу — Муромец возвращается в наш мир. Однако этот подвиг стоит профессору жизни. Теперь его сыновьям, Максиму и Егору, предстоит не только остановить Соловья, но и вернуть честное имя Илье Муромцу — в поединках гигантских воинов-роботов на «Робоарене».

С 11 июля:

ГЕРОЙЧИКИ. НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ (анимационный, реж. Александр Люткевич)

Рома планирует выступить на школьном конкурсе и показать огромный звездолет из конструктора. Игрушка, оборудованная по последнему слову техники, тут же привлекает внимание непрошеных гостей — таинственных космических пиратов, которые пытаются угнать звездный корабль. Друзьям Ромы — Пинки, Бублику, Генералу Де Кролю, Флаю, Глории, Ко-Ко и ящерице-ниндзя О-Раш — предстоит сразиться с пришельцами, а еще проверить дружбу на прочность, поразмышлять о взаимопомощи, смелости, отваге, о праве на ошибку в жизни каждого, а также об умении прощать.

С 17 июля:

ШКОЛА МИСТЕРА ПИНГВИНА (приключенческий, реж. Питер Каттанео)

Учитель английского языка находит на берегу океана крошечного пингвина. Малыш совсем ослаб и едва шевелит крыльями. Том очищает его от мазута и водорослей и отпускает на волю. Но не все так просто. По пингвиньему кодексу чести, если тебе спасли жизнь, ты должен отплатить тем же. Пингвин преследует учителя повсюду и однажды пробирается к нему в класс. Вместе с Томом он учит избалованных школьников доброте и заботе, а также английскому. Ведь он приплыл по обмену из самого Лондона и на другом языке не говорит. Когда успеваемость безнадежного класса начинает расти, об уроках пернатого педагога узнает вся округа.

Скоро:

«Ухожу красиво», 2-й сезон (комедийный экшн, реж. Миша Поляков)

Бывший полицейский Борис Фадеев не смог стать тем героем, которым стремился, и погибнуть под пулями, а теперь и его жена Катя знает о диагнозе. Работать полицейским он больше не может и устраивается на свободную вакансию в магазин, но отказаться от прошлого не получается. Вдобавок ко всему дочь Настя, вдохновленная отцом, стремится пойти по его стопам, что, в свою очередь, вызывает опасения Бориса о ее безопасности. Отец должен уберечь дочь от криминального мира, с которым у него остались свои счеты.

Фото: кадр со съемок сериала «Ухожу красиво»