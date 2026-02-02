top banner

Okko запустит круглосуточный канал с Олимпийскими играми

Автор: БК

2 февраля 2026

Он начнет свою работу уже 4 февраля

Онлайн-кинотеатр Okko, выступающий эксклюзивным вещателем грядущих Зимних Олимпийских игр, объявил о запуске круглосуточного олимпийского канала, который будет доступен на главной странице платформы с 18:00 4 февраля до 23 февраля.

Он будет работать 24 часа в сутки и предложит все самые значимые и зрелищные события соревновательного дня.

«Олимпийские игры – это не просто соревнования, это непрерывный поток событий, эмоций и историй. Для нас важно, чтобы россияне, интересующиеся спортом, могли находиться внутри этого процесса весь день: включать канал утром, следить за главными стартами, болеть за наших, возвращаться к повторам вечером и получать полную картину произошедшего», – подчеркнул руководитель спортивного направления Okko Олег Манжа.

Не обойдется и без включений из студии и редакционных программ: зрители смогут увидеть разборы выступлений, новостные сюжеты, интервью, включения экспертов и обсуждение ключевых событий Олимпийских игр.

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Премия «Белый слон» назвала победителей
Подробнее
Премия АПКиТ объявила лонг-лист за 2025 год
Подробнее
«Жаркое соперничество» попало в тройку самых популярных проектов у пиратов в январе
Подробнее
Новинки февраля в онлайн-кинотеатре «Амедиатека»
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 29 января - 1 февраля
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Гренландия 2: Миграция» превосходит «Охоту на воров 2» и «Крушение»
Подробнее
Wink подвел итоги 2025 года
Подробнее
Премия «Золотой Орел» назвала лауреатов за 2025 год
Подробнее
Касса России: «Возвращение в Сайлент Хилл» взяло бронзу
Подробнее
КИОН рассказал о новинках февраля
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Горничная» вырвалась в лидеры на четвертой неделе проката
Подробнее
«Отель «Гранд Будапешт», «Начало», «Суперсемейку» и «Нечто» внесли в Национальный реестр фильмов США
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 26 января – 1 февраля 2026 года
Подробнее
Онлайн-кинотеатр Wink рассказал о новинках февраля
Подробнее
Касса четверга: «Горничная» обошла сиквел «Гренландии»
Подробнее
Кабмин обновил состав совета по кинематографии при правительстве
Подробнее
Между летом и зимой: итоги российского онлайн-проката в декабре и за весь 2025 год
Подробнее
Союз кинематографистов исключил из своего состава Александра Роднянского* и Ингеборгу Дапкунайте
Подробнее
Стали известны номинанты на премию BAFTA
Подробнее
Алексей Сатолин назначен управляющим партнером кинокомпании «Лунапарк»
Подробнее

Новости по теме

Okko эксклюзивно покажет Зимние Олимпийские игры 2026
Подробнее
Okko рассказал о новинках января
Подробнее
Okko рассказал о новогодних премьерах 
Подробнее
Okko подвел итоги 2025 года
Подробнее
Okko рассказал о новинках декабря
Подробнее