Okko запустит круглосуточный канал с Олимпийскими играми

Он начнет свою работу уже 4 февраля

Онлайн-кинотеатр Okko, выступающий эксклюзивным вещателем грядущих Зимних Олимпийских игр, объявил о запуске круглосуточного олимпийского канала, который будет доступен на главной странице платформы с 18:00 4 февраля до 23 февраля.

Он будет работать 24 часа в сутки и предложит все самые значимые и зрелищные события соревновательного дня.

«Олимпийские игры – это не просто соревнования, это непрерывный поток событий, эмоций и историй. Для нас важно, чтобы россияне, интересующиеся спортом, могли находиться внутри этого процесса весь день: включать канал утром, следить за главными стартами, болеть за наших, возвращаться к повторам вечером и получать полную картину произошедшего», – подчеркнул руководитель спортивного направления Okko Олег Манжа.

Не обойдется и без включений из студии и редакционных программ: зрители смогут увидеть разборы выступлений, новостные сюжеты, интервью, включения экспертов и обсуждение ключевых событий Олимпийских игр.