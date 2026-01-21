top banner

Okko эксклюзивно покажет Зимние Олимпийские игры 2026

Автор: БК

21 января 2026

Впервые в России стриминговый сервис станет официальным транслятором мероприятия

Теперь официально: онлайн-кинотеатр Okko покажет Зимние Олимпийские игры 2026 года, которые пройдут в Милане и Кортине с 6 по 22 февраля.

Впервые в России стриминговый сервис станет официальным транслятором Олимпиады, собрав на одной платформе все соревнования, церемонии и дополнительный контент. Помимо этого, отмечается, что все новые пользователи смогут посмотреть соревнования в Okko бесплатно.   

В сервисе будут доступны альтернативные аудиодорожки, хайлайты, новости, аналитические обзоры, эксклюзивные программы, интервью и репортажи

