Okko эксклюзивно покажет Зимние Олимпийские игры 2026

Впервые в России стриминговый сервис станет официальным транслятором мероприятия

Теперь официально: онлайн-кинотеатр Okko покажет Зимние Олимпийские игры 2026 года, которые пройдут в Милане и Кортине с 6 по 22 февраля.

Впервые в России стриминговый сервис станет официальным транслятором Олимпиады, собрав на одной платформе все соревнования, церемонии и дополнительный контент. Помимо этого, отмечается, что все новые пользователи смогут посмотреть соревнования в Okko бесплатно.

В сервисе будут доступны альтернативные аудиодорожки, хайлайты, новости, аналитические обзоры, эксклюзивные программы, интервью и репортажи