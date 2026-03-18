Предпродажи уикенда: «Домовенок Кузя 2» обгоняет «Царевну-лягушку 2»
Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами
Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов на первый уикенд по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями выходивших ранее аналогов. Сегодня мы рассмотрим семейные проекты ДОМОВЕНОК КУЗЯ 2 (AK) и ДОКТОР ГАФ (CP), а также триллеры НА ЦЕПИ (VLG) и ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ (PVZGL).
Из двух релизов, нацеленных на семейную аудиторию, лидирует фэнтези-сиквел ДОМОВЕНОК КУЗЯ 2. Лента предварительно освоила 8,9 млн рублей. Новинка немного уступила первому ДОМОВЕНКУ КУЗЕ (9,3 млн рублей, стартовые сборы – 221,9 млн), но в то же время опередила большинство других референсов, включая фильмы ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА (8 млн рублей, стартовые сборы – 201,6 млн), ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА 2 (4,5 млн рублей, стартовые сборы – 152,4 млн без учета превью), БАБА ЯГА СПАСАЕТ НОВЫЙ ГОД (4,4 млн рублей, стартовые сборы – 163,6 млн), ПАЛЬМА 2 (3,6 млн рублей, стартовые сборы – 146,3 млн), БАБА ЯГА СПАСАЕТ МИР (2,7 млн рублей, стартовые сборы – 95,9 млн).
Предварительный результат ДОКТОРА ГАФА равен 373,2 тысяч рублей. Новинка проиграла аналогам Я – МЕДВЕДЬ (973,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 62,4 млн), МОЙ ДИКИЙ ДРУГ (544,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 27,4 млн), МОЙ ПАПА – МЕДВЕДЬ (505,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 35,4 млн) и СЕМЕЙНЫЙ ПРИЗРАК (439,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 28,8 млн), но опередила семейную ленту МАЛЕНЬКИЙ ШЕФ (148,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 8,7 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС
|16,164
|ДОМОВЕНОК КУЗЯ
|9,344
|ДОМОВЕНОК КУЗЯ 2
|8,949
|ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА
|8,066
|ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА 2
|4,523
|БАБА ЯГА СПАСАЕТ НОВЫЙ ГОД
|4,406
|ПАЛЬМА 2
|3,649
|БАБА ЯГА СПАСАЕТ МИР
|2,704
|Я – МЕДВЕДЬ
|0,974
|МОЙ ДИКИЙ ДРУГ
|0,544
|МОЙ ПАПА – МЕДВЕДЬ
|0,506
|СЕМЕЙНЫЙ ПРИЗРАК
|0,439
|ДОКТОР ГАФ
|0,373
|МАЛЕНЬКИЙ ШЕФ
|0,148
Из двух зарубежных остросюжетных премьер вперед вырвалась ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ. Картина с Джоди Фостер предварительно заработала 617,9 тысяч рублей. Это меньше, чем было у детектива МАРЛОУ (786,8 тысячи рублей, стартовые сборы – 22,7 млн), но больше показателей лент АНАТОМИЯ ПАДЕНИЯ (394,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 10,2 млн), ЧЕРНЫЙ ЯЩИК (193,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 9,2 млн) и МЕГРЭ И ТАИНСТВЕННАЯ ДЕВУШКА (72 тысячи рублей, стартовые сборы – 8,6 млн).
В свою очередь, триллер НА ЦЕПИ отметился на старте результатом 359,6 тысяч рублей (с учетом сеансов с субтитрами). Новинка немного опередила аналог ЗАПАДНЯ (355 тысячи рублей, стартовые сборы – 20,4 млн), а также обошла картины НА КРАЮ (120,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 13,5 млн), МИЗАНТРОП (112,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 13,9 млн) и НОЧЬ С ПСИХОПАТОМ (110,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 10,3 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|МАРЛОУ
|786,8
|ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ
|617,9
|АНАТОМИЯ ПАДЕНИЯ
|394,6
|НА ЦЕПИ
|359,6
|ЗАПАДНЯ
|355,0
|ЧЕРНЫЙ ЯЩИК
|193,7
|НА КРАЮ
|120,7
|МИЗАНТРОП
|112,1
|НОЧЬ ПСИХОПАТОМ
|110,2
|МЕГРЭ И ТАИНСТВЕННАЯ
ДЕВУШКА
|72,0
Фото: кадр со съемок фильма ДОМОВЕНОК КУЗЯ 2
18.03.2026 Автор: Никита Никитин