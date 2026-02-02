Предварительная касса уикенда: «Горничная» возглавила прокат

Лучшей новинкой стал фильм-катастрофа «Гренландия 2: Миграция»

Согласно предварительным данным, лучшим релизом уикенда с результатом чуть больше 165 млн рублей (273,8 тыс зрителей) стал триллер ГОРНИЧНАЯ (VLG). Благодаря отличной стойкости в прокате, картина с Амандой Сайфред и Сидни Суини сумела на четвертой неделе подняться на вершину пьедестала.



Лучшей новинкой недели стал фильм-катастрофа ГРЕНЛАНДИЯ 2: МИГРАЦИЯ (GF). Проект с Джерардом Батлером освоил порядка 72 млн рублей (127,7 тыс зрителей), что позволило ему взять бронзу чарта.



Ниже ожиданий стартовала комедия КОММЕНТИРУЙ ЭТО (CP) с Александром Петровым в главной роли. Картина сумела записать на свой счет чуть больше 52 млн рублей за четыре дня проката, заняв шестую строчку в таблице лучших релизов уикенда.



Фото: кадр из фильма ГОРНИЧНАЯ