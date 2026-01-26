top banner
Предварительная касса уикенда: «Чебурашка 2» вновь оказался на вершине

Автор: Георгий Романов

26 января 2026

«Возвращение в Сайлент Хилл» взяло серебро чарта

По предварительным данным, в конкурентной борьбе за лидерство среди официальных релизов победил ЧЕБУРАШКА 2 (CP). Проект записал на свой счет чуть меньше 200 млн рублей (442,5 тыс зрителей), доведя общую кассу до отметки в 5 млрд 700 млн рублей. 

Лучшей новинкой уикенда стал хоррор ВОЗВРАЩЕНИЕ В САЙЛЕНТ ХИЛЛ (VLG). Фильм Кристофа Гана заработал в свой первый уикенд внушительные 177,5 млн рублей (335,7 тыс зрителей), что позволило ему занять вторую строчку таблицы лучших релизов уикенда. 

После не самого мощного старта в четверг, по ходу уикенда неплохо проявила себя вторая крупная новинка недели – приключенческая лента ЛЕВША (AK). За четыре дня проката она освоила примерно 128 млн рублей, заняв четвертое место чарта. 

Фото: кадр из фильма ВОЗВРАЩЕНИЕ В САЙЛЕНТ ХИЛЛ

