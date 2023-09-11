«Бар “Один звонок”» с Данилой Козловским пропал из программы фестиваля «Новый сезон»
Показ должен был состояться 12 сентября в рамках конкурса
Детективный триллер «Бар “Один звонок”» с Данилой Козловским в главной роли пропал из программы фестиваля «Новый сезон».
Премьера сериала KION, где актер также выступил одним из продюсеров, должна была состояться в рамках конкурса смотра 12 сентября. Официально об этом изменении объявлено не было.
Согласно пресс-службе фестиваля, проекту не дали прокатное удостоверение, которое в обязательном порядке требуется для демонстрации сериалов на «Новом сезоне».
Действие шоу разворачивается в вынесенном в название баре, где любой желающий может позвонить умершему близкому, согласившись на смертельную игру в «русскую рулетку».
Помимо Козловского в сериале Сергея Филатова также сыграли Александр Ильин мл., Оксана Акиньшина, Максим Виторган, Иван Макаревич и многие другие.
Фото: кадр из сериала «Бар “Один звонок”»