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«Бар “Один звонок”» с Данилой Козловским пропал из программы фестиваля «Новый сезон»

Автор: Илья Кувшинов

11 сентября 2023

Показ должен был состояться 12 сентября в рамках конкурса

Детективный триллер «Бар “Один звонок”» с Данилой Козловским в главной роли пропал из программы фестиваля «Новый сезон».

Премьера сериала KION, где актер также выступил одним из продюсеров, должна была состояться в рамках конкурса смотра 12 сентября. Официально об этом изменении объявлено не было.

Согласно пресс-службе фестиваля, проекту не дали прокатное удостоверение, которое в обязательном порядке требуется для демонстрации сериалов на «Новом сезоне».

Действие шоу разворачивается в вынесенном в название баре, где любой желающий может позвонить умершему близкому, согласившись на смертельную игру в «русскую рулетку».

Помимо Козловского в сериале Сергея Филатова также сыграли Александр Ильин мл., Оксана Акиньшина, Максим Виторган, Иван Макаревич и многие другие.

Фото: кадр из сериала «Бар “Один звонок”»

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