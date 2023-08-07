Фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон» объявил программу
Программа смотра вновь будет состоять из кинофильмов и многосерийных проектов
Фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон» объявил программу. Программа смотра вновь будет состоять из двух секций – премьерных серий сериалов и полнометражных фильмов. В рамках мероприятия крупнейшие российские платформы покажут главные сериалы сезона 2023 года.
Смотр пройдет в Сочи на курорте «Роза Хутор» с 07 по 12 сентября. Продюсером и директором фестиваля «Новый сезон» выступает Полина Зуева. Фестиваль проходит при поддержке Минкультуры РФ.
КИНОПОИСК
ТРИГГЕР. ФИЛЬМ
18+
Режиссер: Александра Ремизова
Производство: «Плюс Студия», «Лунапарк»
ЧУВСТВА АННЫ
ВНЕ КОНКУРСА
18+
Режиссер: Анна Меликян
Производство: «Ай Ди Продакшн»
«Кибердеревня»
12+
Режиссер: Сергей Васильев
Производство: «Плюс Студия», «Место силы»
«Цикады»
18+
Режиссер: Евгений Стычкин
Производство: «Плюс Студия», «Лунапарк»
ИВИ
ЛУНАТИКИ
18+
Режиссер: Юрий Мороз
Производство: Кинокомпания «Общественное мнение», кинокомпания «КВ Фильм-продакшн» при поддержке Министерства Культуры Российской Федерации и онлайн-кинотеатра «Иви»
«Золотое дно»
18+
Режиссер: Илья Ермолов
Производство: Продюсерская компания «Среда»
«Лада Голд»
18+
Режиссер: Никита Власов
Производство: Продюсерская компания «Среда»
KION
НИНА
Россия, Грузия
16+
Режиссер: Оксана Бычкова
Производство: «Пан-Атлантик Студио»
«Бар «Один звонок»
18+
Режиссер: Сергей Филатов
Производство: «МТС Медиа», «ДК Интертэйнмент»
«Кеша должен умереть»
18+
Режиссер: Константин Богомолов
Производство: «МТС Медиа», «МАРМОТ фильм»
WINK
ЭТ
16+
Режиссеры: Степан Бурнашев, Дмитрий Давыдов
Производство: Киностудия «Сайдам Барыл», компания «СОЛЛАКС», «Медиа-Телеком», «Синет Спарк»
«Плакса»
16+
Режиссер: Андрей Силкин
Производство: «РУКИ ВВЕРХ! ПРОДАКШН» по заказу телеканала СТС
WINK | START
«Слово пацана»
18+
Режиссер: Жора Крыжовников
Производство: Toomuch Production, «НМГ Студия», при поддержке Института развития интернета («ИРИ»)
OKKO
«Очевидное невероятное»
16+
Режиссер: Александр Войтинский
Производство: Кинокомпания «Медиаслово»
«Секс. До и после»
18+
Режиссер: Дарья Мороз
Производство: Кинокомпания NORM PRODUCTION
«Черное облако»
18+
Режиссер: Карен Оганесян
Производство: Кинокомпания NORM PRODUCTION
PREMIER
«Пять копеек»
16+
Режиссер: Александр Назаров
Производство: «Красный квадрат»
«Трепачи»
16+
Режиссер: Симон Багдасарян
Производство: КБА
«Прѣлесть» («Гнать»)
18+
Режиссер: Динар Гарипов
Производство: Good Story Media
START
СТРАСТИ ПО МАТВЕЮ
18+
Режиссер: Сергей Ильин
Производство: Yellow, Black and White, START, QS FILMS
«Бедные Абрамовичи»
16+
Режиссер: Илья Фарфель
Производство: START
«Однажды в Абхазии»
Россия, Абхазия
18+
Режиссер: Теймураз Квеквескири
Производство: «Нарт Продакшн», START
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