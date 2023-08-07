Программа смотра вновь будет состоять из кинофильмов и многосерийных проектов

Фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон» объявил программу. Программа смотра вновь будет состоять из двух секций – премьерных серий сериалов и полнометражных фильмов. В рамках мероприятия крупнейшие российские платформы покажут главные сериалы сезона 2023 года.

Смотр пройдет в Сочи на курорте «Роза Хутор» с 07 по 12 сентября. Продюсером и директором фестиваля «Новый сезон» выступает Полина Зуева. Фестиваль проходит при поддержке Минкультуры РФ.

КИНОПОИСК

ТРИГГЕР. ФИЛЬМ

18+

Режиссер: Александра Ремизова

Производство: «Плюс Студия», «Лунапарк»

ЧУВСТВА АННЫ

ВНЕ КОНКУРСА

18+

Режиссер: Анна Меликян

Производство: «Ай Ди Продакшн»

«Кибердеревня»

12+

Режиссер: Сергей Васильев

Производство: «Плюс Студия», «Место силы»

«Цикады»

18+

Режиссер: Евгений Стычкин

Производство: «Плюс Студия», «Лунапарк»

ИВИ

ЛУНАТИКИ

18+

Режиссер: Юрий Мороз

Производство: Кинокомпания «Общественное мнение», кинокомпания «КВ Фильм-продакшн» при поддержке Министерства Культуры Российской Федерации и онлайн-кинотеатра «Иви»

«Золотое дно»

18+

Режиссер: Илья Ермолов

Производство: Продюсерская компания «Среда»

«Лада Голд»

18+

Режиссер: Никита Власов

Производство: Продюсерская компания «Среда»

KION

НИНА

Россия, Грузия

16+

Режиссер: Оксана Бычкова

Производство: «Пан-Атлантик Студио»

«Бар «Один звонок»

18+

Режиссер: Сергей Филатов

Производство: «МТС Медиа», «ДК Интертэйнмент»

«Кеша должен умереть»

18+

Режиссер: Константин Богомолов

Производство: «МТС Медиа», «МАРМОТ фильм»

WINK

ЭТ

16+

Режиссеры: Степан Бурнашев, Дмитрий Давыдов

Производство: Киностудия «Сайдам Барыл», компания «СОЛЛАКС», «Медиа-Телеком», «Синет Спарк»

«Плакса»

16+

Режиссер: Андрей Силкин

Производство: «РУКИ ВВЕРХ! ПРОДАКШН» по заказу телеканала СТС

WINK | START

«Слово пацана»

18+

Режиссер: Жора Крыжовников

Производство: Toomuch Production, «НМГ Студия», при поддержке Института развития интернета («ИРИ»)

OKKO

«Очевидное невероятное»

16+

Режиссер: Александр Войтинский

Производство: Кинокомпания «Медиаслово»

«Секс. До и после»

18+

Режиссер: Дарья Мороз

Производство: Кинокомпания NORM PRODUCTION

«Черное облако»

18+

Режиссер: Карен Оганесян

Производство: Кинокомпания NORM PRODUCTION

PREMIER

«Пять копеек»

16+

Режиссер: Александр Назаров

Производство: «Красный квадрат»

«Трепачи»

16+

Режиссер: Симон Багдасарян

Производство: КБА

«Прѣлесть» («Гнать»)

18+

Режиссер: Динар Гарипов

Производство: Good Story Media

START

СТРАСТИ ПО МАТВЕЮ

18+

Режиссер: Сергей Ильин

Производство: Yellow, Black and White, START, QS FILMS

«Бедные Абрамовичи»

16+

Режиссер: Илья Фарфель

Производство: START

«Однажды в Абхазии»

Россия, Абхазия

18+

Режиссер: Теймураз Квеквескири

Производство: «Нарт Продакшн», START

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