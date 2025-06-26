Подростки 14-17 лет оказались главными потребителями отечественного кино среди молодежи

Wanta Group проанализировала кинопредпочтения зрителей ко Дню молодежи

Ко Дню молодежи, который отмечается в последнюю субботу июня, консалтинговая компания Wanta Group проанализировала кинопредпочтения зрителей 14-35 лет. Для исследования использовался совместный проект Фонда кино и Wanta Group «Кинозритель» – опрос 28647 респондентов в возрасте 12+ лет, с 1 января 2025 года по 22 июня 2025 года в городах-миллионниках, среди посетителей кинотеатров методом CAPI (персональных формализованных интервью с использованием планшета).

Отмечается, что самыми активными посетителями кинотеатров стали подростки 14-17 лет. Они не только ходят в кино часто (54%), но и преимущественно выбирают проекты российского производства (83%). Если говорить о жанрах, то данную возрастную категорию интересуют комедии (33%), приключения (29%), семейное кино (25%) и фэнтези (21%) с высокими кассовыми сборами (47%).

Студенты 18–24 лет, скорее, идут в кинотеатры с партнером (31%) – для них поход в кино нередко превращается в киносвидание, что важно учитывать при продвижении проектов. Зрители подобного возраста уже больше заинтересованы в зарубежном кино (33%) и начинают внимательнее относиться к жанрам (16%), отдавая предпочтение драмам (34%), боевикам (18%), мелодрамам, триллерам и ужасам (по 9%).

Молодежь 25-35 лет – сама неоднородная группа. 23% из них уже имеют детей, что влияет на формат просмотра: теперь они чаще ходят в кино не только с партнером (33%), но и семьями (16%). Однако у 77% детей нет, и это тоже сказывается на их кинопривычках: доля походов с друзьями падает с 54% (в 18-24 года) до 38%, а вот доля одиночных походов, наоборот, растет – с 8% до 12%. Жанровые предпочтения у этой аудитории также разные: от боевиков (19%) и ужасов (10%) до комедий (32%), фэнтези (21%) и мелодрам (10%). Помимо этого, люди 25-35 лет чаще смотрят иностранное кино (36%), но качество такого контента их часто разочаровывает.

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