Музыка, танцы и масштаб: чего ждут россияне от индийского кино

Автор: БК

19 марта 2026

Среди аудитории 35+ индийское кино входит в топ-3 стран-производителей

Перед выходом музыкальной комедии КОРОЛЁК МОЕЙ ЛЮБВИ компания «Ванта Груп» провела исследование популярности индийского кино и выяснила, какая у него есть аудитория в России.

В марте аналитики опросили реальных зрителей в крупнейших городах страны на выходе из кинотеатра, чтобы узнать их отношение к разным кинематографиям. Для того, чтобы оценить этот интерес, «Ванта» использовала проективную ситуацию выбора – без влияния привычного медиаполя. В этом сценарии индийское кино вошло в топ-5 неевропейских стран-производителей, фильмы которых зрители готовы смотреть наряду с турецким, корейским, японским и китайским кино.

Интерес оказался распределен неравномерно. Самый высокий потенциал – среди аудитории 35+: в этой группе индийское кино входит в топ-3 стран-производителей, и каждый десятый зритель (10%) отметил готовность смотреть фильмы индийского производства. У более взрослого поколения уже есть опыт знакомства с этим кинематографом по телевидению прошлых лет.

Среди тех, кто готов смотреть индийские фильмы, 47% воспринимают его как полноценное большое кино, а не телевизионный контент. Также оно ассоциируется у зрителей с масштабностью и визуальной насыщенностью. Наиболее характерные ожидания: 38% ожидают много музыки и танцев, 18% – большое количество спецэффектов, 15% связывают индийские фильмы с ощущением праздника (по этому параметру индийское кино занимает второе место после российских фильмов – 20%).

Для зрителей до 35 лет индийское кино – формат эксперимента. Среди подростков 15% считают, что индийские фильмы подходят для того, чтобы попробовать что-то новое, среди 18–34 года – 11%, тогда как среди аудитории 35+ так ответил лишь 1%. Именно молодая аудитория чаще связывает индийское кино со зрелищностью и масштабом.

У зрителей старше 35 лет восприятие строится иначе. Для них это не эксперимент, а узнаваемый формат с устоявшимися ожиданиями. 45% зрителей 35+ ожидают увидеть в фильме музыку и танцы (среди подростков – 31%). Ключевой интерес этой аудитории связан с возможностью увидеть современную Индию: ее города, культуру, природу – этот мотив назвали 27% опрошенных в группе 35+. Запрос на зрелищные жанры (боевики, приключения, фантастика) здесь ниже: 15% против 24% среди подростков и 23% среди зрителей 18–34.

Фото: кадр из фильма RRR: РЯДОМ РЕВЕТ РЕВОЛЮЦИЯ

