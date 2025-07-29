top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Правительство Индии распорядилось заблокировать 25 стриминговых сервисов за непристойный контент

Правительство Индии распорядилось заблокировать 25 стриминговых сервисов за непристойный контент

Автор: Илья Кувшинов

29 июля 2025

Ранее власти также заявили, что весь контент платформ должен проходить независимую проверку

Похоже, в ближайшее время Индия лишится большого количества стримингов – по сообщению Reuters, власти страны распорядились заблокировать сразу 25 платформ за за «непристойное, вульгарное и, в некоторых случаях, порнографическое содержание» контента.

Отмечается, что указ затронет не самые известные, но довольно популярные в стране онлайн-кинотеатры, вроде Ullu, Hulchul и ALTT. Последний, по данным Balaji Telefilms, смог привлечь за минувший финансовый год около 202,6 млн рупий ($2,3 млн) , а его база подписчиков составила более 1 млн человек.

Ранее в июле представители правительства сообщили стриминговым платформам, включая Disney+ Hotstar и Netflix, что перед демонстрацией в сети их контент должен проходить независимую проверку на наличие нецензурных выражений и сцен насилия.

По информации представителя Министерства информации и телерадиовещания Индии, пожелавшего остаться неизвестным, уведомления о необходимости удаления «непристойного» контента были направлены всем 25 сервисам еще в прошлом сентябре, однако никто из них не выполнил требования властей.

Фото: Freepik

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Фестиваль «Окно в Европу» назвал фильм закрытия
Подробнее
Алена Званцова стала креативным продюсером кинокомпании «Мармот-фильм»
Подробнее
Российские зрители не спешат смотреть байопики в кинотеатрах
Подробнее
«Фишер» получит еще два сезона
Подробнее
Кассовые сборы в США и в мире не вернутся к доковидным уровням даже в 2029 году
Подробнее
Фонд кино продлевает сроки конкурса на производство фильмов о Дальнем Востоке
Подробнее
Совет Федерации одобрил поправки в закон о выдаче прокатных удостоверений
Подробнее
Предварительная касса четверга: холдоверы продолжают лидировать
Подробнее
«ВайТ Медиа» подвел итоги конкурса новых оригинальных форматов
Подробнее
Илья Найшуллер может стать режиссером сиквела «Дома у дороги»
Подробнее
Федеральная комиссия по связи США одобрила слияние Skydance и Paramount
Подробнее
Александра Геллер станет директором специальных проектов онлайн-кинотеатра «Амедиатека»
Подробнее
Фильмы Владлены Санду и Насти Коркия попали в параллельную секцию Венецианского кинофестиваля
Подробнее
Касса четверга: пиратские релизы все еще первые
Подробнее
«Вольга» и Киностудия им. Горького подписали соглашение о сотрудничестве
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 21–27 июля 2025 года
Подробнее
Вокруг света: cборы российского кино за рубежом в первом полугодии 2025 года
Подробнее
Герои в погонах: итоги российского онлайн-проката в июне и первом полугодии 2025 года
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Герои анекдотов» уступили «Лотерее»
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 24–27 июля
Подробнее

Новости по теме

Госдума приняла во втором и третьем чтениях поправки в закон о выдаче прокатных удостоверений
Подробнее
Подписками на онлайн-кинотеатры во втором квартале 2025 года пользовались 53% россиян
Подробнее
Правительство одобрило запрет автоматического списания платы за подписки
Подробнее
РТРС готовится запустить свой онлайн-кинотеатр
Подробнее
Медиакоммуникационный союз попросил Госдуму доработать законопроект о ПУ для стримингов
Подробнее