Правительство Индии распорядилось заблокировать 25 стриминговых сервисов за непристойный контент

Ранее власти также заявили, что весь контент платформ должен проходить независимую проверку

Похоже, в ближайшее время Индия лишится большого количества стримингов – по сообщению Reuters, власти страны распорядились заблокировать сразу 25 платформ за за «непристойное, вульгарное и, в некоторых случаях, порнографическое содержание» контента.

Отмечается, что указ затронет не самые известные, но довольно популярные в стране онлайн-кинотеатры, вроде Ullu, Hulchul и ALTT. Последний, по данным Balaji Telefilms, смог привлечь за минувший финансовый год около 202,6 млн рупий ($2,3 млн) , а его база подписчиков составила более 1 млн человек.

Ранее в июле представители правительства сообщили стриминговым платформам, включая Disney+ Hotstar и Netflix, что перед демонстрацией в сети их контент должен проходить независимую проверку на наличие нецензурных выражений и сцен насилия.

По информации представителя Министерства информации и телерадиовещания Индии, пожелавшего остаться неизвестным, уведомления о необходимости удаления «непристойного» контента были направлены всем 25 сервисам еще в прошлом сентябре, однако никто из них не выполнил требования властей.

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