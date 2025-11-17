top banner

Райан Куглер готовит «Черную пантеру 3»

Автор: Илья Кувшинов

17 ноября 2025

По слухам, релиз ленты намечен на 18 февраля 2028 года

После успеха ГРЕШНИКОВ Райан Куглер решил вернуться в Marvel – постановщик подтвердил в разговоре с Deadline, что триквел ЧЕРНОЙ ПАНТЕРЫ уже в активной подготовительной фазе.

«Если бы кто-то другой спросил меня, а не вы, то я бы сказал – не могу подтвердить или опровергнуть. Но да, мы вовсю работаем над ним. Это будет мой следующий фильм», – подчеркнул режиссер.

Стоит отметить, что Marvel пока никак не анонсирует проект, однако, по слухам, его релиз предварительно запланирован на 18 февраля 2028 года.

Напомним, что в апреле журналист Джефф Снейдер утверждал, что студия ищет актера на роль сына Т'Чаллы, который и заменит покойного Чедвика Боузмана в качестве заглавного персонажа. Помимо этого, в картине также появится Дэнзел Вашингтон, ранее заявивший, что Куглер специально написал для него роль в триквеле.

Фото: кадр со съемок фильма ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА

