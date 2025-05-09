Режиссер «Громовержцев*» может снять новых «Людей Икс»

Инсайдеры утверждают, что Джейк Шрейер является главным претендентом на должность

Похоже, Marvel осталась довольна результатами ГРОМОВЕРЖЦЕВ* и планирует продолжать работу с режиссером Джейком Шрейером – по информации Deadline, студия ведет с ним переговоры о постановке новых ЛЮДЕЙ ИКС.

Пока неизвестно, на какой стадии находится процесс заключения сделки, однако инсайдеры уверяют, что именно Шрейер выглядит главным претендентом на должность. В частности, отмечается, что за последние несколько дней режиссеру поступило несколько разных предложений от других студий, однако он от них отказался.

Сценарий новых ЛЮДЕЙ ИКС написал Майкл Лессли (ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: БАЛЛАДА О ЗМЕЯХ И ПЕВЧИХ ПТИЦАХ).

Фото: кадр со съемок фильма ГРОМОВЕРЖЦЫ*