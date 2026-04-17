  В России появятся первые ГОСТы для цифрового кинопроизводства

В России появятся первые ГОСТы для цифрового кинопроизводства

Автор: БК

17 апреля 2026

Они будут утверждены в 2027 году

Технический комитет стандартизации в сфере кинематографии подготовит три ГОСТа, которые планируется утвердить в 2027 году. Об этом ТАСС рассказал заместитель гендиректора Российского института стандартизации Алексей Иванов.  

«Первые стандарты – это три документа, которые касаются именно вопросов качества и изображения. Они планируются к разработке, к утверждению на 2027 год. И в дальнейшем уже остальные вопросы, которые касаются звука, методик по измерению уровня звука, которые касаются форматов хранения, это очень важно сегодня с точки зрения того же самого Госфильмофонда», – заявил он.

Иванов также добавил, что в программу включено более 10 новых национальных стандартов, которые учитывают международный опыт.

Сам технический комитет был создан в конце прошлого года. В его состав вошел 21 участник, каждый из которых представляет основные сегменты киноотрасли.

