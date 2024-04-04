«Министерство неджентльменских дел» не выйдет в российский прокат

Релиз новой картины Гая Ричи состоится сразу на стриминге

Приключенческий боевик МИНИСТЕРСТВО НЕДЖЕНТЛЬМЕНСКИХ ДЕЛ Гая Ричи не выйдет на российские экраны. По информации БК, Министерство культуры не выдало проекту прокатное удостоверение на 25 апреля.

Теперь планируется, что релиз фильма состоится сразу в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск». Продюсерский центр медиасервисов Яндекса «Плюс Студия» выступил одним из создателей картины.

«Гай Ричи – один из любимых зарубежных режиссеров в нашей стране. Плюс Студия – не только дистрибьютор, но и сопродюсер двух последних кинокартин Гая Ричи – ПЕРЕВОДЧИК и МИНИСТЕРСТВО НЕДЖЕНТЛЬМЕНСКИХ ДЕЛ. Для нас важно подарить максимальному числу российских зрителей возможность увидеть этот фильм, и мы продолжаем придерживаться этой миссии. В данный момент принимаем решение, как мы можем поддержать многомиллионную фанбазу Ричи в России. О наших дальнейших планах мы объявим чуть позже», – рассказали БК в пресс-службе «Кинопоиска».

В центре повествования МИНИСТЕРСТВА НЕДЖЕНТЛЬМЕНСКИХ ДЕЛ – группа авантюристов и первоклассных специалистов, которые в 1942 году объединяются в сверхсекретное боевое подразделение и отправляются на выполнение дерзкой миссии против нацистов. Главные роли в картине исполнили Генри Кавилл, Алан Ричсон, Эйса Гонсалес, Хиро Файнс Тиффин и Тиль Швайгер.

Напомним, что во время презентации военной фантастики БЛИНДАЖ на Международном форуме «Российский кинобизнес 2024» продюсер картины Владимир Пермяков заявил, что на майских праздниках и ко Дню Победы в прокат выйдет только одно большое кино. Выход ленты Марка Горобца также запланирован на 25 апреля.

Фото: кадр из фильма МИНИСТЕРСТВО НЕДЖЕНТЛЬМЕНСКИХ ДЕЛ