Минкультуры прокомментировало отказ в выдаче прокатного удостоверения новому фильму Гая Ричи

Релиз картины был запланирован на 25 апреля

Министерство культуры России прокомментировало причину отказа в выдаче прокатного удостоверения приключенческому боевику МИНИСТЕРСТВО НЕДЖЕНТЛЬМЕНСКИХ ДЕЛ Гая Ричи, релиз которого был запланирован на 25 апреля.

Отмечается, что ленте было отказано в удостоверении «как для показа в кинотеатрах, так и для онлайн-показа», в связи с тем, что представленные документы не соответствовали требованиям подпункта «е» пункта 18 правил выдачи прокатных удостоверений.

Согласно закону, на основании этого подпункта Министерство может отказать в выдаче удостоверения, если ранее на ту же дату уже выдано удостоверение другой картине, имеющей схожую тематику, жанр и (или) рассчитанной на ту же целевую аудиторию. Напомним, что на 25 апреля также была заявлена российская военная фантастика БЛИНДАЖ.

Представители Минкультуры также подчеркнули, что в ведомство «поступил ряд писем от российских продюсеров с указанием на то, что в кинотеатрах страны уже были определены даты для других картин, стоявших в релизе ранее МИНИСТЕРСТВА НЕДЖЕНТЛЬМЕНСКИХ ДЕЛ».

Фото: кадр из фильма МИНИСТЕРСТВО НЕДЖЕНТЛЬМЕНСКИХ ДЕЛ