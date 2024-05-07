«Министерство неджентльменских дел» все-таки выйдет в российский прокат

Лента дебютирует в кинотеатрах и на «Кинопоиске» 13 мая

Приключенческий боевик МИНИСТЕРСТВО НЕДЖЕНТЛЬМЕНСКИХ ДЕЛ Гая Ричи все-таки появится в российских кинотеатрах. Старт релиза запланирован на понедельник, 13 мая.

Одновременно с этим лента также дебютирует на «Кинопоиске». Одним из создателей проекта выступил продюсерский центр медиасервисов Яндекса «Плюс Студия». Отмечается, что Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК) и «Кинопоиск» впервые в истории российского проката договорились о такой форме релиза для большого зарубежного проекта.

В первые 10 дней проката, с 13 по 23 мая, обладатели подписки «Плюс Больше кино» смогут приобрести фильм для просмотра на сервисе всего за один рубль и получить промокод на покупку двух билетов на фильм в кинотеатры. По словам руководителя «Кинопоиска» Александра Дунаевского, стоимость билетов будет компенсирована кинотеатрам – правда, только тем, где нет пиратских показов.

Напомним, что первоначально картина была заявлена на 25 апреля, однако Министерство культуры не выдало проекту прокатное удостоверение на дату.

В центре повествования МИНИСТЕРСТВА НЕДЖЕНТЛЬМЕНСКИХ ДЕЛ – группа авантюристов и первоклассных специалистов, которые в 1942 году объединяются в сверхсекретное боевое подразделение и отправляются на выполнение дерзкой миссии против нацистов. Главные роли в фильме исполнили Генри Кавилл, Алан Ричсон, Эйса Гонсалес, Хиро Файнс Тиффин и Тиль Швайгер.

Фото: кадр из фильма МИНИСТЕРСТВО НЕДЖЕНТЛЬМЕНСКИХ ДЕЛ