Церемония вручения Евразийской кинопремии состоится в декабре
Помимо награды, обладатель приза за лучший фильм также удостоится $1 млн
22 апреля в рамках ММКФ состоялась презентация Евразийской киноакадемии и кинопремии.
Со сцены было объявлено, что первая торжественная церемония вручения премии «Бриллиантовая бабочка» пройдет в Москве 5 декабря.
В числе заявленных категорий грядущего мероприятия: «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучший сценарий», «Лучший оператор», «Лучший композитор», «Лучший актер, «Лучшая актриса», «Лучший актер второго плана», «Лучшая актриса второго плана», «Лучший художник», «Лучший фильм страны, не входящей в Евразийское пространство» и «За вклад в мировой кинематограф».
Помимо статуэтки, победители получат награды в денежном эквиваленте – в частности, обладатель награды за лучший фильм удостоится $1 млн.
Напомним, что инициатором создания Евразийской киноакадемии стал режиссер и председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков.
Фото: кадр со съемок фильма СОЛНЕЧНЫЙ УДАР