Объявлена новая дата вручения Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка»
Автор: БК
30 июня 2025
Она состоится в Москве 24 ноября
Минкультуры России и Российский фонд культуры назвали новую дату проведения первой Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка» – она состоится в Москве 24 ноября.
Главная награда премии – инкрустированная бриллиантами бабочка, созданная художником Юрием Купером, – будет присуждена победителям в 12 номинациях: «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучший сценарий», «Лучший оператор», «Лучший композитор», «Лучший актер», «Лучшая актриса», «Лучший актер второго плана», «Лучшая актриса второго плана», «Лучший художник», «Лучший фильм страны, не входящей в евразийское пространство», «Приз за вклад в мировой кинематограф».
Ранее мероприятие было запланировано на 5 декабря.
Фото: пресс-служба премии
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