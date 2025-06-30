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Объявлена новая дата вручения Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка»

Автор: БК

30 июня 2025

Она состоится в Москве 24 ноября

Минкультуры России и Российский фонд культуры назвали новую дату проведения первой Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка» – она состоится в Москве 24 ноября.

Главная награда премии – инкрустированная бриллиантами бабочка, созданная художником Юрием Купером, – будет присуждена победителям в 12 номинациях: «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучший сценарий», «Лучший оператор», «Лучший композитор», «Лучший актер», «Лучшая актриса», «Лучший актер второго плана», «Лучшая актриса второго плана», «Лучший художник», «Лучший фильм страны, не входящей в евразийское пространство», «Приз за вклад в мировой кинематограф».

Ранее мероприятие было запланировано на 5 декабря.

Фото: пресс-служба премии

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