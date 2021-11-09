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Сергей Сельянов получит награду Международной федерации ассоциации кинопродюсеров

Автор: БК

9 ноября 2021

Продюсер удостоен награды за выдающийся вклад в развитии кино в Азиатско-Тихоокеанском регионе

За несколько дней до церемонии вручения Азиатско-Тихоокеанская киноакадемия назвала лауреатов специальной награды. Российский продюсер Сергей Сельянов получит награду Международной федерации ассоциации кинопродюсеров (ФИАПФ) за выдающийся вклад в развитие кино в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Сергей Сельянов — российский продюсер, при участии которого было произведено более 150 фильмов. Обладатель премий «Продюсер года» по версии журналов GQ (2008) и «Кинобизнес сегодня» (2015). В 2015 Сергей Сельянов стал лауреатом премии Президента РФ в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества. Регулярно сотрудничал с режиссерами Алексеем Балабановым, Сергеем Бодровым, Павлом Лунгиным, Александром Рогожкиным и многими другими.

Asia Pacific Screen Awards — ежегодная премия Киноакадемии стран Азиатско-Тихоокеанского региона, учрежденная в 2007 году. Победители определяются международным жюри, фильмы оцениваются по кинематографическому мастерству и тому, как в них сохраняются национальные культурные корни.

Церемония награждения премии состоится 11 ноября в онлайн-формате.

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