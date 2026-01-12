top banner

Съемки второго сезона «Киностудии» начнутся через неделю

Автор: Илья Кувшинов

12 января 2026

Об этом за кулисами церемонии «Золотой глобус» рассказал Сет Роген

Проект Apple TV «Киностудия», ставший обладателем двух премий «Золотой глобус», уже совсем скоро обзаведется продолжением – исполнительный продюсер сериала и актер Сет Роген рассказал за кулисами премии, что съемки второго сезона начнутся через неделю.

Один из главных хитов минувшего года рассказывает о новом главе киностудии Continental, переживающей не лучшие времена. Вместе со своей командой продюсеров Мэтт Ремик ежедневно борется с капризными творцами и пугливыми корпорациями, при этом ни на минуту не выключаясь из производственного хаоса и погони за великими киношедеврами.

Сюжет второго сезона пока неизвестен, однако Роген намекнул, что «Киностудия» может вернуться на «Золотой глобус», чтобы показать некоторые события, которые произошли на церемонии и в ее преддверии, в самом шоу. Ранее актер также был замечен на Венецианском кинофестивале, где, по слухам, проводил ресерч для сценария шоу.

Съемки «Киностудии» вновь пройдут в Калифорнии, однако на этот раз при поддержке штата – проекту была выделена субсидия в размере $13,2 млн. Дата выхода второго сезона пока неизвестна.

Фото: кадр из сериала «Киностудия»

