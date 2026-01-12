Съемки второго сезона «Киностудии» начнутся через неделю
Об этом за кулисами церемонии «Золотой глобус» рассказал Сет Роген
Проект Apple TV «Киностудия», ставший обладателем двух премий «Золотой глобус», уже совсем скоро обзаведется продолжением – исполнительный продюсер сериала и актер Сет Роген рассказал за кулисами премии, что съемки второго сезона начнутся через неделю.
Один из главных хитов минувшего года рассказывает о новом главе киностудии Continental, переживающей не лучшие времена. Вместе со своей командой продюсеров Мэтт Ремик ежедневно борется с капризными творцами и пугливыми корпорациями, при этом ни на минуту не выключаясь из производственного хаоса и погони за великими киношедеврами.
Сюжет второго сезона пока неизвестен, однако Роген намекнул, что «Киностудия» может вернуться на «Золотой глобус», чтобы показать некоторые события, которые произошли на церемонии и в ее преддверии, в самом шоу. Ранее актер также был замечен на Венецианском кинофестивале, где, по слухам, проводил ресерч для сценария шоу.
Съемки «Киностудии» вновь пройдут в Калифорнии, однако на этот раз при поддержке штата – проекту была выделена субсидия в размере $13,2 млн. Дата выхода второго сезона пока неизвестна.
Фото: кадр из сериала «Киностудия»