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Apple теряет больше $1 млрд в год из-за своего стримингового сервиса

Автор: Илья Кувшинов

21 марта 2025

Общее количество пользователей Apple TV+ насчитывает всего 45 млн человек

Согласно новому анонимному отчету The Information, стриминговый бизнес Apple все еще находится в минусе – корпорация теряет более $1 млрд в год из-за своей платформы Apple TV+.

В материале отмечается, что технологический гигант тратит около $4,5 млрд в год на создание контента (что на $500 млн меньше, чем раньше), а общее количество подписчиков сервиса насчитывает около 45 млн человек.

Для сравнения: по итогам 2024 года у Netflix оказалось 301,63 млн подписчиков по всему миру, у Disney+ – 124,6 млн, а у Max – 116,9 млн.

Безусловно, убытки в размере $1 млрд – это мелочи для Apple: годовая выручка за весь финансовый 2024 год составила $391 млрд. Помимо этого, корпорация неоднократно подчеркивала, что инвестирует в кино и сериалы, чтобы продавать больше потребительских устройств.

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