Тим Кук покидает должность гендиректора Apple

Компания Apple сообщила в официальном пресс-релизе, что генеральный директор Тим Кук покидает свой пост после почти 15 лет работы.

С 1 сентября его место займет старший вице-президент по компьютерной инженерии Джон Тернус. Сам же Кук станет председателем совета директоров.

Напомним, что Тим Кук занял должность гендиректора после отставки Стива Джобса в августе 2011 года. В частности, именно при нем компания создала свой собственный стриминговый сервис Apple TV+ и начала активное производство оригинального контента.

Фото: Apple