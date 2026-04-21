Тим Кук покидает должность гендиректора Apple
Автор: Илья Кувшинов
21 апреля 2026
Его место займет старший вице-президент по компьютерной инженерии Джон Тернус
Компания Apple сообщила в официальном пресс-релизе, что генеральный директор Тим Кук покидает свой пост после почти 15 лет работы.
С 1 сентября его место займет старший вице-президент по компьютерной инженерии Джон Тернус. Сам же Кук станет председателем совета директоров.
Напомним, что Тим Кук занял должность гендиректора после отставки Стива Джобса в августе 2011 года. В частности, именно при нем компания создала свой собственный стриминговый сервис Apple TV+ и начала активное производство оригинального контента.
Фото: Apple
Новости по теме
