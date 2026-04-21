top banner

Тим Кук покидает должность гендиректора Apple

Автор: Илья Кувшинов

21 апреля 2026

Его место займет старший вице-президент по компьютерной инженерии Джон Тернус

Компания Apple сообщила в официальном пресс-релизе, что генеральный директор Тим Кук покидает свой пост после почти 15 лет работы.

С 1 сентября его место займет старший вице-президент по компьютерной инженерии Джон Тернус. Сам же Кук станет председателем совета директоров.

Напомним, что Тим Кук занял должность гендиректора после отставки Стива Джобса в августе 2011 года. В частности, именно при нем компания создала свой собственный стриминговый сервис Apple TV+ и начала активное производство оригинального контента.

Фото: Apple

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

CinemaCon 2026: презентация Universal Pictures
Подробнее
CinemaCon 2026: презентация Sony Pictures
Подробнее
CinemaCon 2026: презентация The Walt Disney Studios
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 16–19 апреля
Подробнее
CinemaCon 2026: презентации Angel Studios, Sony Pictures Classics и STUDIOCANAL
Подробнее
CinemaCon 2026: презентация Warner Bros. Pictures
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 13-19 апреля 2026 года
Подробнее
CinemaCon 2026: презентация Paramount Pictures
Подробнее
CinemaCon 2026: презентация Amazon MGM Studios
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 16-19 апреля
Подробнее
Свердловская киностудия запустила сценарную лабораторию
Подробнее
Стали известны программа и экспертный совет Московского питчинга дебютантов
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Нормал» пока опережает «Петрушку»
Подробнее
Госдума приняла закон для полного госфинансирования анимации
Подробнее
«Иви» запускает подписку с показом рекламы
Подробнее
Названы победители Московского питчинга дебютантов
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Вот это драма!» продолжает лидировать
Подробнее
Питчинг дебютантов: сессия «Микродрамы в России: новая реальность или временный тренд?»
Подробнее
CinemaCon 2026: презентация Neon
Подробнее
Весенние попаданцы: итоги Международного кинорынка и форума «Российский кинобизнес»
Подробнее

Новости по теме

Apple планирует поднять цены на собственные сервисы в России
Подробнее
Съемки второго сезона «Киностудии» начнутся через неделю
Подробнее
Apple готовит продолжение F1 c Брэдом Питтом
Подробнее
Apple TV+ урезает доступ к своему контенту в России
Подробнее
Apple теряет больше $1 млрд в год из-за своего стримингового сервиса
Подробнее