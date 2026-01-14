top banner

Apple планирует поднять цены на собственные сервисы в России

Автор: Илья Кувшинов

14 января 2026

В частности, это затронет стриминг Apple TV

Корпорация Apple впервые с 2015 года планирует повысить цены на свои сервисы для российских пользователей. Об этом сообщает iPhones со ссылкой на источники.

В частности, изменения затронут видеоплатформу Apple TV, музыкальный стриминг Apple Music, а также iCloud+, Apple Arcade, Fitness+ и Apple One. По данным издания, подорожание связано с увеличением НДС в России до 22%.

Инсайдеры утверждают, что цены вырастут примерно на 19%. Так, например, стоимость подписки на Apple TV предположительно составит 249 рублей в месяц вместо текущих 199 рублей.

Напомним, что в прошлом году стриминг начал урезать доступ к своему контенту в России – официальные причины корпорация не комментирует, но многие связывают происходящее с санкционными и юридическими ограничениями, а также возможным влиянием на сервис со стороны Роскомнадзора.

