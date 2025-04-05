Apple TV+ урезает доступ к своему контенту в России

В числе удаленных проектов – «Киностудия», «Разделение», третий сезон «Теда Лассо» и многое другое

Российские зрители лишились большого количества флагманских сериалов Apple TV+ – из сервиса оказались удалены комедия «Киностудия», научная фантастика «Разделение», детектив «Шугар», третий сезон «Теда Лассо» и многое другое.

Продюсер Тельман Акавов вручную проверил весь каталог сервиса и обнаружил, что из него пропало 5 полнометражных проектов и 43 сериала Apple, что составляет примерно пятую часть всего контента платформы.

Официальные причины удаления проектов из российского Apple TV+ не называются.

Фото: кадр из сериала «Киностудия»