Apple TV+ урезает доступ к своему контенту в России
Автор: Илья Кувшинов
5 апреля 2025
В числе удаленных проектов – «Киностудия», «Разделение», третий сезон «Теда Лассо» и многое другое
Российские зрители лишились большого количества флагманских сериалов Apple TV+ – из сервиса оказались удалены комедия «Киностудия», научная фантастика «Разделение», детектив «Шугар», третий сезон «Теда Лассо» и многое другое.
Продюсер Тельман Акавов вручную проверил весь каталог сервиса и обнаружил, что из него пропало 5 полнометражных проектов и 43 сериала Apple, что составляет примерно пятую часть всего контента платформы.
Официальные причины удаления проектов из российского Apple TV+ не называются.
Фото: кадр из сериала «Киностудия»
Самое читаемое
CinemaCon 2025: Презентация Warner Bros.Подробнее
Новые правила Фонда кино: кто может стать лидером кинопроизводства?Подробнее
CinemaCon 2025: Презентация UniversalПодробнее
Касса России: «Пальма 2» уверенно держится на первом местеПодробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 24–30 марта 2025 годаПодробнее
CinemaCon 2025: Презентация Sony PicturesПодробнее
Предпродажи уикенда: «Батя 2. Дед» опережает «Тещу»Подробнее
CinemaCon 2025: Презентация LionsgateПодробнее
Okko рассказал о новинках апреляПодробнее
Онлайн-кинотеатр Wink рассказал о новинках апреляПодробнее
Московский международный кинофестиваль представил программу и жюриПодробнее
Предварительная касса уикенда: «Пальма 2» продолжает лидироватьПодробнее
Wanta Group сравнила рейтинги ожидания фильмов 2024-2025 годов до премьеры и после начала прокатаПодробнее
Стала известна программа и жюри фестиваля «Святая Анна»Подробнее
Фестиваль «Новое движение» представил новую визуальную концепциюПодробнее
Надежда Мотина и Арам Ованнисян стали исполнительными продюсерами фильма с Жаном РеноПодробнее
В Москве состоялась премьера комедии «Батя 2. Дед»Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 3–6 апреляПодробнее
В Москве состоялось вручение третьей премии Художественного театраПодробнее
Предварительная касса уикенда: «Батя 2. Дед» возглавила чартПодробнее
Новости по теме
Apple теряет больше $1 млрд в год из-за своего стримингового сервисаПодробнее
Amazon и Apple заключили сделку о появлении проектов Apple TV+ на Prime VideoПодробнее
Apple заканчивает с широким кинопрокатом своих фильмовПодробнее
Apple планирует сокращать расходы на оригинальный контентПодробнее
Apple TV+ заключила эксклюзивное соглашение с AR Content Александра РоднянскогоПодробнее