Apple готовит продолжение F1 c Брэдом Питтом

Инсайдеры предполагают, что это может быть кроссовер с фильмом «Дни грома»

У Apple может появиться новая франшиза – по сообщению Variety, после успешного старта гоночного экшна F1 в прокате корпорация готовится запускать в работу продолжение ленты с Брэдом Питтом.

Очевидно, что пока рано говорить о сюжете грядущей картины, однако многие инсайдеры задаются вопросом – не будет ли это кроссовер с другой гоночной лентой? А именно, боевиком Тони Скотта ДНИ ГРОМА, главную роль в котором исполнил Том Круз.

Ранее в интервью GQ режиссер F1 Джозеф Косински заявил, что радостью бы питчинговал подобный проект студии:

«Представьте, у Коула Трикла, персонажа Круза из ДНЕЙ ГРОМА, было общее прошлое с Сонни Хейсом, героем Питта из F1 – допустим, они были соперниками в какой-то момент, или просто пересекались где-то… Я слышал о этом эпичном соревновании на картинге, которое Том и Брэд устраивали на съемках ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ, поэтому кто бы не заплатил за то, чтобы увидеть, как эти двое сразятся друг другом на гоночном треке?», – заявил он.

Стоит отметить, что ранее о возможности продолжения ДНЕЙ ГРОМА высказывался сам Том Круз.

Фото: кадр из фильма F1