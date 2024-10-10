Amazon и Apple заключили сделку о появлении проектов Apple TV+ на Prime Video

Стоимость пакета составит $9,99 в месяц

Неожиданная коллаборация случилась между Amazon и Apple – корпорации заключили сделку, в результате которой весь оригинальный контент стриминга Apple TV+ появится в экосистеме платформы Prime Video в качестве дополнительной подписки.

Об этом заявил глава Prime Video Майк Хопкинс на конференции Bloomberg Screentime Conference. Ожидается, что стоимость доступа для пользователей Prime Video составит $9,99 в месяц. Ранее подобные подписки также появились для сервисов Max, Paramount+, AMC+ и Starz.

Стоит отметить, что данная сделка является значительным уходом Apple от своей первоначальной стратегии по отношению к стриминговому сервису – представители корпорации неоднократно заявляли, что видеоплатформа является для них лишь статусным дополнением, позволяющим продавать больше потребительских устройств.