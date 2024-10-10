top banner

Amazon и Apple заключили сделку о появлении проектов Apple TV+ на Prime Video

Автор: Илья Кувшинов

10 октября 2024

Стоимость пакета составит $9,99 в месяц

Неожиданная коллаборация случилась между Amazon и Apple – корпорации заключили сделку, в результате которой весь оригинальный контент стриминга Apple TV+ появится в экосистеме платформы Prime Video в качестве дополнительной подписки.

Об этом заявил глава Prime Video Майк Хопкинс на конференции Bloomberg Screentime Conference. Ожидается, что стоимость доступа для пользователей Prime Video составит $9,99 в месяц. Ранее подобные подписки также появились для сервисов Max, Paramount+, AMC+ и Starz.

Стоит отметить, что данная сделка является значительным уходом Apple от своей первоначальной стратегии по отношению к стриминговому сервису – представители корпорации неоднократно заявляли, что видеоплатформа является для них лишь статусным дополнением, позволяющим продавать больше потребительских устройств.

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Касса России: «Граф Монте-Кристо» вновь возглавил прокат
Подробнее
В Геленджике открылся кинофестиваль «Маяк»
Подробнее
Фонд кино поддержит «Руки вверх!» и откроет новый раунд отбора картин на поддержку в прокате
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 10–13 октября
Подробнее
Кассовый провал «Джокера: Безумия на двоих»: что пошло не так?
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Граф Монте-Кристо» удерживает лидерство
Подробнее
Фонд кино поддержит 18 анимационных национальных фильмов
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 30 сентября – 6 октября 2024 года
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Руки вверх!» уверенно заняли первую строчку
Подробнее
Фестиваль «Маяк»: «Анора» Шона Бэйкера
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Руки вверх!» и «Ужасающий 3» готовятся оживить рынок
Подробнее
После замедления YouTube продолжает оставаться самым популярным видеосервисом в России
Подробнее
Новинки октября в онлайн-кинотеатре Start
Подробнее
Стал известен фильм открытия «Большого фестиваля мультфильмов»
Подробнее
Американская касса: сиквел «Джокера» не оправдал ожиданий
Подробнее
Михаил Мишустин провел стратегическую сессию о развитии отечественной кинематографии
Подробнее
Международная касса: «Джокер: Безумие на двоих» не смог повторить цифр первой части
Подробнее
Онлайн-сервисы ВГТРК подверглись атаке хакеров
Подробнее
Драма «Белый пароход» примет участие в конкурсе кинофестиваля в Сан-Паулу
Подробнее
«Марс Медиа» разрабатывает экранизацию сказки «Принцесса на горошине»
Подробнее

Новости по теме

Apple заканчивает с широким кинопрокатом своих фильмов
Подробнее
Apple планирует сокращать расходы на оригинальный контент
Подробнее
Компания Amazon закрыла сделку по приобретению MGM
Подробнее
Apple TV+ заключила эксклюзивное соглашение с AR Content Александра Роднянского
Подробнее
Проекты Universal станут эксклюзивами Amazon Prime Video с 2022 года
Подробнее