На фестивале «Новое движение» состоялся Кинорынок авторского кино

Кинорынок авторского кино прошел в рамках фестиваля второй раз и собрал проекты как действительно молодых режиссеров, так и опытных постановщиков с именем. Открывая питчинг, генеральный продюсер Максим Королев обратился к СМИ, работающим на фестивале, подчеркнув, что они все вместе помогают авторскому кино найти дорогу к зрителю.

Первым проектом стала городская сказка СНЕГУРОЧКА, которую представил председатель жюри этого года, продюсер Максим Добромыслов, постановщица Ольга Добромыслова и актрисы Варвара Добромыслова и Лянка Грыу. Пара на грани развода обнаруживает снежную девочку во дворе своего дома. Она тает при высоких температурах, оживляет погибших птиц и зверей и учит своих приемных родителей снова любить друг друга. Когда Снегурочка исчезает из жизни главных героев, они уже готовы к тому, чтобы стать родителями настоящего ребенка. Ставка в картине сделана на детские эмоции, основные референсы – финское и советское кино. Главную мужскую роль исполняет Сергей Гилев. По словам продюсера, уже снят зимний блок, фрагменты которого были показаны участникам Кинорынка. Создатели ищут дофинансирование для съемок летнего блока и сопродюсирование с целью дельнейшего продвижения проекта.

Мистические интонации продолжились в сюрреалистической комедии САМАЯ ЛЕГКАЯ ЛОДКА В МИРЕ. Режиссер Сергей Осипьян представил фильм через видеообращение, а после него на сцену вышли продюсеры Мария Каиряк и Анна Бартенева, которая также выступила соавтором сценария. В основе проекта одноименная повесть Юрия Коваля 1983 года, отчасти основанная на его личном опыте. Как рассказали продюсеры, они постарались сохранить в картине фирменный тон писателя, но это не прямая экранизация. По сюжету, незадачливый писатель строит лодку и сбегает в путешествие по болотам и рекам Вологодского края. Юмор и мистика соседствуют в кадре, что доказал показанный трейлер. Но нарративно это история побега от реальности. В кастинге задействованы Семен Штейнберг, Тимофей Трибунцев, Николай Самсонов, Ксения Кутепова. В ярком эпизоде снялся Евгений Цыганов. Фильм будет завершен в конце июня. Уже отправлены заявки на фестивали.

Фэнтезийную составляющую до пика довели создатели третьего проекта ПРАВИЛА ДОМА. Режиссер Филипп Коршунов и сопродюсер и сосценарист Андрей Терехов представили гостям Кинорынка классический хоррор с сеттингом в 90-х и ностальгией по 60-м про группу студентов, которые останавливаются переночевать в уютном доме. При заселении подписывают правила проживания, не понимая, что таким образом ставят себе приговор. Из показанного трейлера стало ясно, что фильм содержит в себе массу слэшер-элементов. В ролях задействованы Алексей Лукин, Михаил Полицеймако, а главную роль исполняет актриса и популярная детская ведущая Мария Куркина. Целью участия в Кинорынке продюсер назвал поиск партнеров по прокату и дистрибуции, а также дофинансирования на завершение постпродакшна. По прикидкам создателей, им необходимо 10–12 млн рублей. Они выразили надежду на то, что картина будет понятна международной аудитории. А из зала Анна Ярина, директор департамента кинематографии и цифрового развития Министерства культуры РФ, заверила авторов, что проблем с прокатным удостоверением быть не должно, потому что при оценке учитывается не только 809 указ Президента РФ, но и соответствие жанру.



Наиболее авторской на текущем питчинге выглядела «микробюджетная мистик-драма», как ее охарактеризовала куратор Кинорынка Ханна Мироненко, ЭЛЕКТРОСОН. Представлять вышел режиссер Павел Седов. Он описывает фильм как манифест ранней творческой свободы. Это мистическая притча о свободе в оболочке семейной драмы. Павел довольно подробно изложил свои задачи: он ищет дофинансирование для трех смен и 400 тысяч рублей для постпродакшна, в первую очередь на работу звукорежиссера, которая важна для создания атмосферы. Показанный трейлер подтвердил сложность поставленной задачи: большая часть действия разворачивается в лесу, который становится самостоятельным героем.

А наиболее звездным проектом, не только по актерскому составу, но и по продюсерскому, выглядит комедия НОЧНОЙ ГОСТЬ. Остроумный и веселый трейлер представил всех участников камерного и довольно театрализованного кино от режиссера Сергея Харченко по пьесе Виктора и Марии Мережко «Ночные забавы». Презентовать кино вышли продюсеры Светлана Бондарчук, Юлия Мишкинене и Катерина Михайлова, режиссер Сергей Харченко и исполнитель одной из ролей Михаил Тройник. В числе продюсеров также значатся Екатерина Кононенко и Евгения Попова. По сюжету, главная героиня (Екатерина Климова) возвращается домой раньше времени и застает неожиданную сцену. Появление «ночного гостя» поднимает старые семейные конфликты, ночь наполняется откровенными признаниями и непредсказуемыми твистами. Гоша Куценко, сыгравший в ленте, в том числе работал над сценарием, который представляет собой ремейк телефильма 1991 года. В остальных ролях – Сергей Гилев и Елизавета Ищенко. На Кинорынке продюсеры надеются договориться об инфопартнерстве, фестивальном участии и будущей дистрибуции.

Спортивную комедию ЛЕГЕНДА БЕЗ НОМЕРА представила режиссер и сценарист Саша Громова. В центре истории – Иван, бывшая звезда российского футбола, который пытается доказать бывшему товарищу, успешному тренеру по лапте, что он не хуже его. Заключенное в прямом эфире пари приводит Ивана к работе с командой по «старорусскому» виду спорта, которую нужно перевоспитать и привести к победе. Подробная нарезка фрагментов показала и ключевой конфликт, и падение героя, его путь очищения от столичного снобизма в деревне, и спортивные сцены. Однако, как отметил Максим Королев, в этой презентации не хватило мелодраматической линии, которая, по словам Громовой, в ленте тоже есть. Создатели ищут дистрибьютора, цифровую платформу и маркетинговое партнерство. При удачном стечении обстоятельств команда готова выпустить фильм в конце этого года.

На сцену вернулся продюсер Максим Добромыслов, чтобы представить фильм ГАЛО, однако быстро передал слово режиссеру и сценаристу Саше Мошковой. Ее история – про газлайтинг. Жизнь писательницы Риты меняется с пришествием гостьи, после которой главной героине начинается казаться, что она сходит с ума. Но, может, ей не кажется?.. В главных ролях Алина Ходжеванова, Алексей Коряков, Анастасия Панова, Ольга Смирнова, работу которых можно было оценить в нарезке сцен. Программный директор Кинорынка после ролика поделилась наблюдением из Канн, где международное киносообщество активно интересовалось Алиной Ходжевановой, также присутствовавшей на презентации. По мнению самой актрисы, фильм затрагивает недооцененную тему, которая должна прозвучать в кино.

Зрелищным и тоже звездным оказалось новое кино Юрия Быкова ВЕРШИНА, которая была представлена режиссером, актрисой Анной Банщиковой и продюсером Дмитрием Швыдким. Фильм уже снят и находится в постпродакшне. Зрителям показали три сцены из картины. По сюжету, ночью в лагерь альпинистов с опозданием на два дня прибывает человек-загадка Дмитрий Зорин, который сразу начинает раздражать всех вокруг. Кроме разлада в группе, проблемы создает и погода, но желание гидов заработать оказывается сильнее. На пути к пику 5200 метров команду ждут метели, снежная лавина, дикие животные, страшный холод и конфликты. Но главное – герои встретятся лицом к лицу со своими страхами и ошибками прошлого. В актерском составе проекта – Артем Быстров, Кирилл Полухин, Андрей Смоляков, Олег Фомин, Александр Робак и другие. Как отметил постановщик, собрать в одном кадре такую команду было бы невозможно, если бы артисты сами не были заинтересованы в предложенной истории. Быков подметил, что в современном мире понятие зрительского кино скомпрометировано, однако его новый проект именно зрительский. Это классическая история о том, кто есть кто. А вершина помогает участникам это понять. Как подчеркнул автор, это первый его фильм, финал которого он привел к свету, в том числе благодаря работе в соавторстве со сценаристом Саввой Минаевым. Съемки проходили на натуре, преимущественно в Карачаево-Черкесии. Это был survival-триллер в том числе для съемочной группы, иронично подметили выступающие. Широкоэкранное, аттракционное, сложнопостановочное кино готово быть показанным в конце текущего года.

Завершила серию презентаций романтическая драма 80 УДАРОВ В МИНУТУ. Режиссер Григорий Калинин не смог приехать, так как находится на смене, за него слово держали продюсер Сабина Еремеева и актриса Нелли Уварова. Главную героиню преследует один и тот же сон: загадочный мужчина заставляет ее сердце биться чаще. Вскоре она встречает его в реальности. По словам Еремеевой, картина ориентирована на женскую аудиторию разных поколений. В главных ролях – Алена Долголенко и Дмитрий Ендальцев. Продюсер рассчитывает на «сарафанное» радио, которое будет подкреплено продуманной маркетинговой кампанией. Цель участия на Кинорынке – поиск дистрибьютора. После демонстрации тизера Еремеева заключила, что это фильм, после которого хочется жить.

30.05.2026 Автор: Вероника Cкурихина