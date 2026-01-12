top banner
  • «Чебурашка 2» заработал пять миллиардов рублей в российском прокате

«Чебурашка 2» заработал пять миллиардов рублей в российском прокате

Автор: БК

12 января 2026

Покорение знакового рубежа случилось на двенадцатый день проката картины

Согласно данным ЕАИС на 16:30 (мск) 12 января, кассовые сборы отечественной сказки ЧЕБУРАШКА 2 составили чуть больше 5 млрд рублей. В эти данные входят сборы от предпродаж билетов на ближайшие дни.

Покорение знакового рубежа случилось на двенадцатый день проката картины. 

Лента Дмитрия Дьяченко стала вторым фильмом за всю историю наблюдений, сумевшим покорить долгожданную планку – в прошлом это удалось только первому ЧЕБУРАШКЕ (тотал – 6,793 млрд рублей). Напомним, что картина 2023 года преодолела данный рубеж на 22-й день проката (также с учетом предпродаж).

Фото: кадр из фильма ЧЕБУРАШКА 2

