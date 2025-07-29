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«Союзмультфильм» проиграл суд из-за прав на Чебурашку в Японии

Автор: Илья Кувшинов

29 июля 2025

Студия заключила лицензионные соглашения с американской компанией LaRubInt Corp в 2016 году

Федеральный суд США по Восточному округу штата Нью-Йорк вынес постановление, что «Союзмультфильм» нарушил условия лицензионных соглашений с американской компанией LaRubInt Corp. Об этом сообщают «Ведомости».

Отмечается, что три соглашения были заключены между сторонами в 2016 году за $60 тыс (3,8 млн рублей по курсу на сентябрь 2016-го). Тогда американская компания получила исключительные права на использование образов анимационных персонажей – крокодила Гены, Шапокляк и Чебурашки на территории некоторых зарубежных стран, в частности Японии, Китая, Индии, США и Канады.

По условиям контрактов, как утверждает истец, с 1 сентября 2016 года по 31 августа 2021 года LaRubInt могла использовать этих персонажей любыми способами и на любых видах товаров и продуктов. Тем не менее, примерно через месяц после подписания соглашений компания обнаружила, что Cheburashka Project LLP (CPLLP) продает мерч с персонажами «Чебурашки» в Японии по лицензии «Союзмультфильма».

Истец в рамках спора утверждал, что, согласно контрактам, права должны были быть «свободны от любых обязательств перед третьими лицами». Как результат, компания понесла убытки. Американский суд, в свою очередь, подтвердил действительность лицензионных соглашений между компаниями.

Представитель «Союзмультфильма» заявил, что студия соблюдает действующее законодательство России и в случае легализации судебного решения на территории страны исполнит его в добровольном порядке. Тем не менее, подчеркивается, что LaRubint была осведомлена о неоднозначной на тот момент ситуации с правами на персонажей «Чебурашки» в Японии из-за местной компании TV TOKYO Communications Corporation.

Напомним, что в прошлом году «Союзмультфильм» попросил Следственный комитет РФ проверить правомерность контрактов, которые были заключены с LaRubint относительно международных прав на бренд «Чебурашка».

Фото: кадр из мультфильма ЧЕБУРАШКА

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