«Союзмультфильм» обратился в СК России из-за международных прав на «Чебурашку»

Киностудия просит проверить проверить правомерность контрактов с американской компанией La Roubine

Киностудия «Союзмультфильм» попросила Следственный комитет Российской Федерации проверить правомерность контрактов, которые были заключены с американской компанией La Roubine относительно международных прав на бренд «Чебурашка». Об этом сообщает РБК.

Отмечается, что это уже не первое разбирательство с La Roubine: ранее компания пыталась доказать факты владения правами на персонажей мультфильмов студии «Экран» – Кота Леопольда и Крошку Енота.

По информации телеграм-канала «ВЧК-ОГПУ», Останкинским МРСО ГСУ СКР по Москве уже возбуждено дело по статье 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) в отношении «неустановленных лиц» из руководства ФГУП ТПО Киностудия «Союзмультфильм». По версии следствия, фигуранты дела в августе 2016 года заключили дополнительный договор с La Roubine, благодаря которому она получила исключительные права на мультфильм ЧЕБУРАШКА и образ персонажа из мультфильма на территории Азии (Япония, Китай, Индонезия, Южная Корея).

«Союзмультфильм» также не планирует пролонгировать истекающее в этом году соглашение с японскими компаниями – по словам представителей студии, финансовые условия договора по международным правам на Чебурашку не соответствуют ни национальной, ни международной практике лицензирования.

Сообщается, что компания TV TOKYO Communications Corporation ранее получила лицензию как на сами мультфильмы, так и на персонажей (в том числе и на Чебурашку), на территории всех государств, кроме бывших стран СССР – однако, права на их использование сформулированы размыто. Японская компания заплатила $30 тысяч за передачу прав на Чебурашку и в дальнейшем обязалась начислять «Союзмультфильму» роялти только от публичного показа мультфильмов в кинотеатрах, но за десять лет использования студия не получила никаких выплат. Кроме того, в 2015 году TV TOKYO Communications Corporation вышла из проекта, передав сублицензию компании Cheburashka Project LLP, о которой «Союзмультфильму» ничего не известно.

Фото: кадр из мультфильма ЧЕБУРАШКА