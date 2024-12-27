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Мэрия Москвы выкупила назад шесть советских кинотеатров

Автор: Илья Кувшинов

27 декабря 2024

В их числе называются «Ашхабад», «Комсомолец» и «Восход»

Столичная мэрия вернула себе несколько объектов – по сообщению «Ведомостей», власти Москвы выкупили у ООО «Эдисонэнерго» шесть старых советских кинотеатров.

Согласно выписке «Росреестра», с которой ознакомилось издание, речь идет о кинотеатрах «Ашхабад» на Чертановской улице, «Комсомолец» на Дмитровском шоссе, «Восход» на ул. Михайлова, «Таллин» на Севастопольском проспекте, «Рига» во Владыкине и «Волга» в Лианозове.

Департамент городского имущества Москвы подтвердил информацию о покупке, уточнив, что планы по использованию этих объектов сейчас прорабатываются городом – здания и участки под ними «будут вовлечены в экономический оборот с учетом будущих градостроительных решений в зависимости от потребностей районов».

В свою очередь, в ADG Group, которая выступает одним из совладельцев «Эдисонэнерго», не ответили на запрос «Ведомостей».

В 2014 году девелопер выкупил у мэрии Москвы 39 старых кинотеатров за 9,6 млрд руб. Их планировалось перестроить в досуговые центры под брендом «Место встречи». Согласно сайту сети, сейчас уже запущены 22 таких объекта, а еще четыре находятся на стадии строительства. Стоит отметить, что в этом году «Эдисонэнерго» уже продал один кинотеатр – новым владельцем «Варшавы» на Ленинградском шоссе стала фирма «Нова бахча».

Фото: ADG Group

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