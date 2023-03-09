top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Кинотеатральные сборы в Международный женский день превзошли показатели прошлого года

Кинотеатральные сборы в Международный женский день превзошли показатели прошлого года

Автор: Никита Никитин, Ольга Куликова

9 марта 2023

БК сравнил выручку кинотеатров 8 марта в разные годы

По данным ЕАИС, 8 марта 2023 года российские кинотеатры заработали 309 млн рублей, продав 941 тысячу билетов. Это превосходит аналогичные показатели прошлого года, когда в Международный женский день было продано 542 тысячи билетов на общую сумму 184,2 млн рублей. В денежном выражении сборы этого года превысили результат 2022-го на 67,7%.

Лидерами проката стали три российских фильма: ромком ПОЕХАВШАЯ (86,2 млн рублей, 266,3 тысяч зрителей), комедия БЕСПРИНЦИПНЫЕ В ДЕРЕВНЕ (46,9 млн рублей, 128,4 тысячи зрителей) и военная драма НЮРНБЕРГ (32,9 млн рублей, 98,7 тысяч зрителей). Как и в случае с недавним 14 февраля, в тройке лучших по сборам по итогам праздничного дня все три проекта оказались отечественного производства. 

Результат прошлого года остается самым низким показателем за 8 марта за минувшие десять лет. Лидерами проката в Международный женский день прошлого года стали один отечественный и два зарубежных релиза  – АНЧАРТЕД: НА КАРТАХ НЕ ЗНАЧИТСЯ (38 млн рублей), ХОЧУ ЗАМУЖ (36,9 млн рублей) и ЛУЛУ И БРИГГС (18,5 млн рублей). Наиболее близким к данным 2022 года остается Международный женский день 2013-го года. Тогда касса составила 264,7 млн рублей при 982 тысячах проданных билетов по данным ComScore.

Самые успешные для российского кинопроката Международные женские дни пришлись на 2017 и 2019 год. В 2017 году наблюдалась рекордная для 8 марта посещаемость (1,569 млн проданных билетов), а в 2019-ом установлен рекорд праздничного дня по кассовым сборам - 425,5 млн рублей при 1,518 млн проданных билетов. 

Сборы в России в Международный женский день в 2014–2022 годах*

* Учитывались только те годы, в которые 8 марта выпадало на будний день.

Год День Общая касса РФ, руб. Общая посещаемость РФ,  руб. Топ-3 самых кассовых фильма
2023 ср 308 964 227 940 928 ПОЕХАВШАЯ
БЕСПРИНЦИПНЫЕ В ДЕРЕВНЕ
НЮРНБЕРГ

2022

 вт

184 182 100

 541 924 АНЧАРТЕД: НА КАРТАХ НЕ ЗНАЧИТСЯ
ХОЧУ ЗАМУЖ
ЛУЛУ И БРИГГС

2021

 пн

370 639 987

 1 314 239 РАЙЯ И ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН
ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО
КОНЕК-ГОРБУНОК
2020 вс      

2019

 пт

425 496 261

 1 517 790 КАПИТАН МАРВЕЛ
КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА 3
ЛЮБОВНИЦЫ

2018

 чт

390 885 723

 1 414 113 Я ХУДЕЮ
ИЗЛОМ ВРЕМЕНИ
ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА

2017

 ср

419 781 184

 1 568 704 ЗВЕРОПОЙ
ЛОГАН: РОСОМАХА
КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕПА

2016

 ср

354 025 543

 1 297 632 ЗВЕРОПОЛИС
БОГИ ЕГИПТА
8 ЛУЧШИХ СВИДАНИЙ

Еще больше новостей на нашем официальном канале в Telegram

Новости Кино TV online

Самое читаемое

Названы самые популярные у пиратов фильмы в феврале 2023 года
Подробнее
В Окко рассказали о мартовских релизах 
Подробнее
«Иви» представил главные новинки марта
Подробнее
Сборы российских фильмов за рубежом стали минимальными за пять лет
Подробнее
Минкульт заступился за правообладателей иностранных фильмов
Подробнее
СТС выпустит шоу с главными комиками-импровизаторами
Подробнее
Новым генпродюсером ТВ-3 стал Константин Обухов
Подробнее
Фестиваль ORIGINAL+ объявил программу
Подробнее
Февральские сборы в России стремятся к допандемийному уровню
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Беспринципные в деревне» и «Нюрнберг» преодолели рубеж в 100 млн
Подробнее
В Москве прошла премьера «Беспринципных в деревне»
Подробнее
Фестиваль «Дух огня» назвал победителей
Подробнее
Касса четверга: «Беспринципные в деревне» возглавили чарт
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Беспринципные» выбились в лидеры уикенда
Подробнее
Обзор изменений графика релизов в России с 27 февраля по 5 марта
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 9–12 марта 2023 года
Подробнее
Объявлены победители Independent Spirit Awards
Подробнее
Темп роста выручки онлайн-кинотеаров в 2022 году снизился
Подробнее
Касса России: «Беспринципные в деревне» опередили «Нюрнберг»
Подробнее
Прошла премьера фильма «Эскортница»
Подробнее

Новости по теме

«Чебурашку» посмотрели в кинотеатрах 20 млн зрителей
Подробнее
«Чебурашка» заработал 6 млрд рублей в российском прокате
Подробнее
Объем запущенных в производство российских фильмов и сериалов вырос на 16% в 2022 году
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Чебурашка» достиг отметки в 5 млрд рублей
Подробнее
«Чебурашка» заработал 5 млрд рублей в российском прокате
Подробнее