Кинотеатральные сборы в Международный женский день превзошли показатели прошлого года

БК сравнил выручку кинотеатров 8 марта в разные годы

По данным ЕАИС, 8 марта 2023 года российские кинотеатры заработали 309 млн рублей, продав 941 тысячу билетов. Это превосходит аналогичные показатели прошлого года, когда в Международный женский день было продано 542 тысячи билетов на общую сумму 184,2 млн рублей. В денежном выражении сборы этого года превысили результат 2022-го на 67,7%.

Лидерами проката стали три российских фильма: ромком ПОЕХАВШАЯ (86,2 млн рублей, 266,3 тысяч зрителей), комедия БЕСПРИНЦИПНЫЕ В ДЕРЕВНЕ (46,9 млн рублей, 128,4 тысячи зрителей) и военная драма НЮРНБЕРГ (32,9 млн рублей, 98,7 тысяч зрителей). Как и в случае с недавним 14 февраля, в тройке лучших по сборам по итогам праздничного дня все три проекта оказались отечественного производства.

Результат прошлого года остается самым низким показателем за 8 марта за минувшие десять лет. Лидерами проката в Международный женский день прошлого года стали один отечественный и два зарубежных релиза – АНЧАРТЕД: НА КАРТАХ НЕ ЗНАЧИТСЯ (38 млн рублей), ХОЧУ ЗАМУЖ (36,9 млн рублей) и ЛУЛУ И БРИГГС (18,5 млн рублей). Наиболее близким к данным 2022 года остается Международный женский день 2013-го года. Тогда касса составила 264,7 млн рублей при 982 тысячах проданных билетов по данным ComScore.

Самые успешные для российского кинопроката Международные женские дни пришлись на 2017 и 2019 год. В 2017 году наблюдалась рекордная для 8 марта посещаемость (1,569 млн проданных билетов), а в 2019-ом установлен рекорд праздничного дня по кассовым сборам - 425,5 млн рублей при 1,518 млн проданных билетов.

Сборы в России в Международный женский день в 2014–2022 годах*

* Учитывались только те годы, в которые 8 марта выпадало на будний день.

Год День Общая касса РФ, руб. Общая посещаемость РФ, руб. Топ-3 самых кассовых фильма 2023 ср 308 964 227 940 928 ПОЕХАВШАЯ БЕСПРИНЦИПНЫЕ В ДЕРЕВНЕ НЮРНБЕРГ 2022 вт 184 182 100 541 924 АНЧАРТЕД: НА КАРТАХ НЕ ЗНАЧИТСЯ ХОЧУ ЗАМУЖ ЛУЛУ И БРИГГС 2021 пн 370 639 987 1 314 239 РАЙЯ И ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО КОНЕК-ГОРБУНОК 2020 вс 2019 пт 425 496 261 1 517 790 КАПИТАН МАРВЕЛ КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА 3 ЛЮБОВНИЦЫ 2018 чт 390 885 723 1 414 113 Я ХУДЕЮ ИЗЛОМ ВРЕМЕНИ ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА 2017 ср 419 781 184 1 568 704 ЗВЕРОПОЙ ЛОГАН: РОСОМАХА КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕПА 2016 ср 354 025 543 1 297 632 ЗВЕРОПОЛИС БОГИ ЕГИПТА 8 ЛУЧШИХ СВИДАНИЙ

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