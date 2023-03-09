Кинотеатральные сборы в Международный женский день превзошли показатели прошлого года
БК сравнил выручку кинотеатров 8 марта в разные годы
По данным ЕАИС, 8 марта 2023 года российские кинотеатры заработали 309 млн рублей, продав 941 тысячу билетов. Это превосходит аналогичные показатели прошлого года, когда в Международный женский день было продано 542 тысячи билетов на общую сумму 184,2 млн рублей. В денежном выражении сборы этого года превысили результат 2022-го на 67,7%.
Лидерами проката стали три российских фильма: ромком ПОЕХАВШАЯ (86,2 млн рублей, 266,3 тысяч зрителей), комедия БЕСПРИНЦИПНЫЕ В ДЕРЕВНЕ (46,9 млн рублей, 128,4 тысячи зрителей) и военная драма НЮРНБЕРГ (32,9 млн рублей, 98,7 тысяч зрителей). Как и в случае с недавним 14 февраля, в тройке лучших по сборам по итогам праздничного дня все три проекта оказались отечественного производства.
Результат прошлого года остается самым низким показателем за 8 марта за минувшие десять лет. Лидерами проката в Международный женский день прошлого года стали один отечественный и два зарубежных релиза – АНЧАРТЕД: НА КАРТАХ НЕ ЗНАЧИТСЯ (38 млн рублей), ХОЧУ ЗАМУЖ (36,9 млн рублей) и ЛУЛУ И БРИГГС (18,5 млн рублей). Наиболее близким к данным 2022 года остается Международный женский день 2013-го года. Тогда касса составила 264,7 млн рублей при 982 тысячах проданных билетов по данным ComScore.
Самые успешные для российского кинопроката Международные женские дни пришлись на 2017 и 2019 год. В 2017 году наблюдалась рекордная для 8 марта посещаемость (1,569 млн проданных билетов), а в 2019-ом установлен рекорд праздничного дня по кассовым сборам - 425,5 млн рублей при 1,518 млн проданных билетов.
Сборы в России в Международный женский день в 2014–2022 годах*
* Учитывались только те годы, в которые 8 марта выпадало на будний день.
|Год
|День
|Общая касса РФ, руб.
|Общая посещаемость РФ, руб.
|Топ-3 самых кассовых фильма
|2023
|ср
|308 964 227
|940 928
|ПОЕХАВШАЯ
|БЕСПРИНЦИПНЫЕ В ДЕРЕВНЕ
|НЮРНБЕРГ
|
2022
|вт
|
184 182 100
|541 924
|АНЧАРТЕД: НА КАРТАХ НЕ ЗНАЧИТСЯ
|ХОЧУ ЗАМУЖ
|ЛУЛУ И БРИГГС
|
2021
|пн
|
370 639 987
|1 314 239
|РАЙЯ И ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН
|ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО
|КОНЕК-ГОРБУНОК
|2020
|вс
|
2019
|пт
|
425 496 261
|1 517 790
|КАПИТАН МАРВЕЛ
|КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА 3
|ЛЮБОВНИЦЫ
|
2018
|чт
|
390 885 723
|1 414 113
|Я ХУДЕЮ
|ИЗЛОМ ВРЕМЕНИ
|ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА
|
2017
|ср
|
419 781 184
|1 568 704
|ЗВЕРОПОЙ
|ЛОГАН: РОСОМАХА
|КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕПА
|
2016
|ср
|
354 025 543
|1 297 632
|ЗВЕРОПОЛИС
|БОГИ ЕГИПТА
|8 ЛУЧШИХ СВИДАНИЙ
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